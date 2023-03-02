Объем частных инвестиций в экономику Сибири может составить 7 трлн рублей к 2030 году

«По оценкам Минэкономразвития, в Сибири может быть реализовано более 200 инвестиционных проектов к 2030 году, которые позволят создать свыше 200 000 новых рабочих мест и привлечь почти 7 трлн рублей инвестиций», – заявила Абрамченко. По ее словам, к середине текущего года в правительство должен быть представлен «детальный план достижения целевых показателей по каждому промышленном кластеру».