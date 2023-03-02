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Финансы

Объем частных инвестиций в экономику Сибири может составить 7 трлн рублей к 2030 году

Ведомости

Свыше 200 инвестиционных проектов, способных привлечь в экономику 7 трлн руб., могут быть реализованы в Сибири к 2030 г., заявила вице-премьер Виктория Абрамченко во время выступления на Красноярском экономическом форуме (КЭФ), передает ТАСС.

«По оценкам Минэкономразвития, в Сибири может быть реализовано более 200 инвестиционных проектов к 2030 году, которые позволят создать свыше 200 000 новых рабочих мест и привлечь почти 7 трлн рублей инвестиций», – заявила Абрамченко. По ее словам, к середине текущего года в правительство должен быть представлен «детальный план достижения целевых показателей по каждому промышленном кластеру».

Вице-премьер напомнила, что зимой 2023 г. кабмин утвердил стратегию развития Сибири, которая предполагает применение кластерного подхода для привлечения частных инвестиций в экономику. В стратегию развития региона было заложено формирование восьми промышленных кластеров в таких сферах, как переработка алюминия, лесопереработка, добыча драгоценных металлов, газа, нефти и угля, также это коснется сферы туризма и сельского хозяйства.

Абрамченко также акцентировала внимание на то, что для реализации проектов необходима поддержка со стороны государства.

«Новые инвестпроекты должны быть связаны с глубокой переработкой сырья и усилением технологического суверенитета. И здесь важно опираться на одну из ключевых точек роста Сибири. Это научно-технологическая и образовательная базы», – добавила она.

В ходе приветствия участников КЭФ президент России Владимир Путин отметил, что насыщенная программа экономического форума направлена на то, чтобы ближе познакомить участников с богатым промышленным, технологическим, культурным и туристическим потенциалом сибирских регионов, «с теми поистине уникальными возможностями, которые открываются перед инвесторами».

Он также подчеркнул, что прошедшие форумы пользовались вниманием как российских, так и зарубежных предпринимателей. Подписанные по их итогам соглашения на сегодняшний момент успешно «воплощаются в жизнь», добавил Путин. Президент выразил уверенность, что нынешний форум «будет содействовать совершенствованию делового климата, наращиванию межрегионального и международного сотрудничества».

КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. Это уже 19-й по счету форум. Традиционно тематика КЭФ будет посвящена вопросам развития Сибири с учетом нынешней экономической и геополитической ситуации.

Ранее по теме: Путин поприветствовал участников Красноярского экономического форума

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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