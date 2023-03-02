Путин поприветствовал участников Красноярского экономического форума
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 19-ого Красноярского экономического форума (КЭФ), передает пресс-служба Кремля. Форум проходит с 1 по 3 марта.
«Для обсуждения актуальных проблем всестороннего развития Сибири, других важнейших вопросов социально-экономической повестки в Красноярске вновь встречаются представители органов власти, бизнес-сообщества, экспертных кругов из нашей страны и ряда иностранных государств», – сказал президент.
Путин в ходе своего приветствия отметил, что насыщенная программа КЭФ направлена на то, чтобы ближе познакомить участников форума с богатым промышленным, технологическим, культурным и туристическим потенциалом сибирских регионов, «с теми поистине уникальными возможностями, которые открываются перед инвесторами».
Глава государства также подчеркнул, что прошедшие форумы пользовались вниманием как российских, так и зарубежных предпринимателей. Подписанные по их итогам соглашения на сегодняшний момент успешно «воплощаются в жизнь», добавил Путин. Президент выразил уверенность, что нынешний форум «будет содействовать совершенствованию делового климата, наращиванию межрегионального и международного сотрудничества». В конце президент пожелал участникам форум плодотворной работы.
КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. Это уже 19-й по счету форум. Традиционно тематика КЭФ будет посвящена вопросам развития Сибири с учетом нынешней экономической и геополитической ситуации.