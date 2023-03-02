Путин поприветствовал участников Красноярского экономического форума

Глава государства также подчеркнул, что прошедшие форумы пользовались вниманием как российских, так и зарубежных предпринимателей. Подписанные по их итогам соглашения на сегодняшний момент успешно «воплощаются в жизнь», добавил Путин. Президент выразил уверенность, что нынешний форум «будет содействовать совершенствованию делового климата, наращиванию межрегионального и международного сотрудничества». В конце президент пожелал участникам форум плодотворной работы.