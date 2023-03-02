Газета
Экономика

Путин поприветствовал участников Красноярского экономического форума

Ведомости

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников 19-ого Красноярского экономического форума (КЭФ), передает пресс-служба Кремля. Форум проходит с 1 по 3 марта.

«Для обсуждения актуальных проблем всестороннего развития Сибири, других важнейших вопросов социально-экономической повестки в Красноярске вновь встречаются представители органов власти, бизнес-сообщества, экспертных кругов из нашей страны и ряда иностранных государств», – сказал президент.

Путин в ходе своего приветствия отметил, что насыщенная программа КЭФ направлена на то, чтобы ближе познакомить участников форума с богатым промышленным, технологическим, культурным и туристическим потенциалом сибирских регионов, «с теми поистине уникальными возможностями, которые открываются перед инвесторами».

Глава государства также подчеркнул, что прошедшие форумы пользовались вниманием как российских, так и зарубежных предпринимателей. Подписанные по их итогам соглашения на сегодняшний момент успешно «воплощаются в жизнь», добавил Путин. Президент выразил уверенность, что нынешний форум «будет содействовать совершенствованию делового климата, наращиванию межрегионального и международного сотрудничества». В конце президент пожелал участникам форум плодотворной работы.

КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. Это уже 19-й по счету форум. Традиционно тематика КЭФ будет посвящена вопросам развития Сибири с учетом нынешней экономической и геополитической ситуации.

Ранее по теме: На форуме в Красноярске обсудят задачи, поставленные Путиным в послании

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных