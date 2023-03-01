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Экономика

На форуме в Красноярске обсудят задачи, поставленные Путиным в послании

Ведомости

Красноярский экономический форум станет первой крупной экспертной площадкой, на которой обсудят задачи, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс в комментарии ТАСС.

«Повестка форума в полной мере соответствует обозначенным в послании векторам развития. Глава государства отметил, что будут выстраиваться новые логистические коридоры с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. И, что очень актуально для Красноярского края, будет развиваться портовая инфраструктура, Транссиб и Северный морской путь», – рассказал он.

Региону необходимо строительство новых транспортных коридоров, подчеркнул Усс. Так, строительство железнодорожной ветки Кызыл – Курагино позволит снизить транспортную нагрузку на БАМ и Транссиб на 20%, а также увеличить внешнеторговый оборот с Китаем и Монголией. 

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Губернатор также считает, что Красноярский край может развивать и грузовые авиаперевозки, создав в аэропорту транспортно-логистический хаб.

КЭФ-2023 «Время Сибири» проходит с 1 по 3 марта. Принять участие в форуме можно как в онлайн-формате, так и очно. Организаторами форума выступают администрация губернатора Красноярского края, правительство Красноярского края, Корпорация развития Енисейской Сибири и Сибирский федеральный университет. В 2022 г. в мероприятиях форума приняли участие в очном и дистанционном формате около 44 000 человек.

В ходе своего послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе, а отечественный бизнес перестроил логистику и укрепил связи с предсказуемыми партнерами. Россия фактически вышла на новый цикл роста экономики, считает Путин. «На первый план выходят новые перспективные глобальные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, наш собственный внутренний рынок, научную, технологическую, кадровую базы», – рассказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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