На форуме в Красноярске обсудят задачи, поставленные Путиным в послании
Красноярский экономический форум станет первой крупной экспертной площадкой, на которой обсудят задачи, которые озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс в комментарии ТАСС.
«Повестка форума в полной мере соответствует обозначенным в послании векторам развития. Глава государства отметил, что будут выстраиваться новые логистические коридоры с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. И, что очень актуально для Красноярского края, будет развиваться портовая инфраструктура, Транссиб и Северный морской путь», – рассказал он.
Региону необходимо строительство новых транспортных коридоров, подчеркнул Усс. Так, строительство железнодорожной ветки Кызыл – Курагино позволит снизить транспортную нагрузку на БАМ и Транссиб на 20%, а также увеличить внешнеторговый оборот с Китаем и Монголией.
Губернатор также считает, что Красноярский край может развивать и грузовые авиаперевозки, создав в аэропорту транспортно-логистический хаб.
КЭФ-2023 «Время Сибири» проходит с 1 по 3 марта. Принять участие в форуме можно как в онлайн-формате, так и очно. Организаторами форума выступают администрация губернатора Красноярского края, правительство Красноярского края, Корпорация развития Енисейской Сибири и Сибирский федеральный университет. В 2022 г. в мероприятиях форума приняли участие в очном и дистанционном формате около 44 000 человек.
В ходе своего послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем предполагали на Западе, а отечественный бизнес перестроил логистику и укрепил связи с предсказуемыми партнерами. Россия фактически вышла на новый цикл роста экономики, считает Путин. «На первый план выходят новые перспективные глобальные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, наш собственный внутренний рынок, научную, технологическую, кадровую базы», – рассказал он.