На форуме в Красноярске обсудят задачи, поставленные Путиным в послании

КЭФ-2023 «Время Сибири» проходит с 1 по 3 марта. Принять участие в форуме можно как в онлайн-формате, так и очно. Организаторами форума выступают администрация губернатора Красноярского края, правительство Красноярского края, Корпорация развития Енисейской Сибири и Сибирский федеральный университет. В 2022 г. в мероприятиях форума приняли участие в очном и дистанционном формате около 44 000 человек.