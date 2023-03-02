В Пентагоне заявили об отсутствии стремления начать вооруженный конфликт с Россией

Райдер также добавил, что США не занимаются передачей данных разведки Украине с тем, чтобы ВСУ в дальнейшем наносили удары по территории России. «Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). По словам Райдера, все поставки западных вооружений Украине необходимы для ведения военных действий только на ее собственной территории.