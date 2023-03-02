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Политика

В Пентагоне заявили об отсутствии стремления начать вооруженный конфликт с Россией

Ведомости

США не стремятся к вооруженному столкновению с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, комментируя проникновение украинских диверсантов на территорию Брянской области.

Райдер также добавил, что США не занимаются передачей данных разведки Украине с тем, чтобы ВСУ в дальнейшем наносили удары по территории России. «Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). По словам Райдера, все поставки западных вооружений Украине необходимы для ведения военных действий только на ее собственной территории. 

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. 

Ранее по теме: Медведев назвал западные страны пособниками террористов

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных