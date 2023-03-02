В Пентагоне заявили об отсутствии стремления начать вооруженный конфликт с Россией
США не стремятся к вооруженному столкновению с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, комментируя проникновение украинских диверсантов на территорию Брянской области.
Райдер также добавил, что США не занимаются передачей данных разведки Украине с тем, чтобы ВСУ в дальнейшем наносили удары по территории России. «Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). По словам Райдера, все поставки западных вооружений Украине необходимы для ведения военных действий только на ее собственной территории.
Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении группы украинских диверсантов на территорию региона. По его словам, они открыли огонь по машине. В результате произошедшего погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Позже ФСБ сообщила, что группа украинских диверсантов была «выдавлена» на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Глава государства подчеркнул, что огонь был открыт по машине с детьми, диверсанты это видели и все равно начали стрелять.