Зеленский заявил главе ЕП о стремлении Киева начать переговоры о вступлении в ЕС

Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля 2022 г. Летом того же года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда же сказала, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». По ее словам, свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».