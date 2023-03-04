Зеленский заявил главе ЕП о стремлении Киева начать переговоры о вступлении в ЕС
Украина стремится как можно скорее завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии и начать переговоры по вступлению страны в Евросоюз уже в этом году, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове с президентом Европарламента Робертой Метсолой.
Зеленский, как отмечается в его Telegram-канале, поблагодарил главу ЕП за лидерство в поддержке Украины с первых дней боевых действий и важные решения, принятые органом. Так, 1 марта 2022 г., на второй день после подачи заявки Киева на членство в ЕС, Европарламент принял резолюцию о поддержке и необходимости предоставления Украине статуса кандидата.
«Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году», – заявил глава государства.
Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля 2022 г. Летом того же года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда же сказала, что Украина «ясно продемонстрировала обязательства жить по европейским ценностям и стандартам». По ее словам, свой путь в ЕС Киев начал еще до спецоперации России и к настоящему моменту украинская сторона «уже выполнила 70% требований ЕС».
Среди политических реформ, которые должны быть проведены на Украине для начала переговоров, Еврокомиссия называла изменения в судебном надзоре и усилия по снижению влияния олигархов.
Делегат по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон подчеркивал, что Украина не сможет ускоренно войти в состав Евросоюза без соблюдения всех предусмотренных условий. По его словам, стране предстоит длительный процесс присоединения к ЕС, поскольку необходимо единогласное решение всех государств-членов, в том числе Франции, где может потребоваться референдум.
В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет многие годы. Глава государства добавил, что «Украина уже является членом европейской семьи», и предложил создать «европейское политическое сообщество», которое могло бы принять ее в свои ряды.
В конце января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает вступить в Европейский союз в течение следующих двух лет. После этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что переговоры по вступлению Украины в ЕС могут начаться уже в 2023 г., поскольку в стране очень быстро проводятся политические реформы.