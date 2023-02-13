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На Украине допустили начало переговоров по вступлению в ЕС в 2023 году

Ведомости

Переговоры по вступлению Украины в ЕС могут начаться уже в 2023 г., поскольку в стране очень быстро проводятся политические реформы. Об этом в интервью газете Financial Times сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Помимо этого, вице-премьер Украины призвала европейские государства избегать «негативных сообщений» о сроках вступления в ЕС. «Я настоятельно призываю европейских лидеров и различных официальных лиц быть очень осторожными в отношении, скажем, негативных сообщений», — сказала Стефанишина.

По информации газеты, хотя европейские лидеры публично не высказывались о перспективе вступления Украины в ЕС, некоторые государства критикуют Киев за надежды на завершение этого процесса в короткие сроки, а руководство ЕС – за поощрение этих ожиданий. 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля 2022 г. Летом того же года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. Среди политических реформ, которые должны быть проведены на Украине для начала переговоров, Еврокомиссия назвала изменения в судебном надзоре и усилия по снижению влияния олигархов.

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В прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет многие годы. Глава государства добавил, что «Украина уже является членом европейской семьи», и предложил создать «европейское политическое сообщество», которое могло бы принять ее в свои ряды. 30 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что вступление Украины в ЕС произойдет в течение двух лет, а в 2023 г. начнется «предварительная стадия переговоров».

В июне 2022 г. на пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз, поскольку он не является военной организацией. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не была против экономической интеграции, российская сторона выступала против военного освоения Украины. 

Процедура вступления стран в ЕС предполагает прохождение нескольких основных этапов, среди которых — подача заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. При этом формально статус кандидата не означает автоматического начала переговоров о вступлении в ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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