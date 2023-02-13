На Украине допустили начало переговоров по вступлению в ЕС в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля 2022 г. Летом того же года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. Среди политических реформ, которые должны быть проведены на Украине для начала переговоров, Еврокомиссия назвала изменения в судебном надзоре и усилия по снижению влияния олигархов.