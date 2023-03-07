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Посольство назвало единичными встречи Антонова с представителями госдепа

Ведомости

Посол России в США Анатолий Антонов проводил «единичные» встречи с представителями госдепартамента, подтвердили в российском посольстве информацию американской стороны о контактах, подчеркнув при этом, что характер этих встреч был неудовлетворителен.

«Официальный представитель Госдепартамента [Нед Прайс] если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными», – сказано в сообщении пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне Игоря Григоренко (цит. по ТАСС).

Он подчеркнул, что при этом у Антонова не всегда есть возможность оперативно выполнить поручение Москвы, поскольку «его либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня». По словам Григоренко, были случаи, когда Антонову не удавалось изложить во время этих встреч российскую позицию. «Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», – уточняется в комментарии.

Григоренко добавил, что некоторые запросы российской стороны остаются без ответа даже после демаршей посла. «Не думаю, что в госдепартаменте будут удовлетворены подобным отношением в Москве к запросам и просьбам нового посла Соединенных Штатов Линн Трейси. Очевидно, что ситуацию необходимо выправлять. Это отвечает интересам обеих сторон», – подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне, 6 марта, представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил о проведенной серии встреч с Антоновым. Какие-либо подробности он приводить не стал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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