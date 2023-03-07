Посольство назвало единичными встречи Антонова с представителями госдепа

Он подчеркнул, что при этом у Антонова не всегда есть возможность оперативно выполнить поручение Москвы, поскольку «его либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня». По словам Григоренко, были случаи, когда Антонову не удавалось изложить во время этих встреч российскую позицию. «Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», – уточняется в комментарии.