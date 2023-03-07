Посольство назвало единичными встречи Антонова с представителями госдепа
Посол России в США Анатолий Антонов проводил «единичные» встречи с представителями госдепартамента, подтвердили в российском посольстве информацию американской стороны о контактах, подчеркнув при этом, что характер этих встреч был неудовлетворителен.
«Официальный представитель Госдепартамента [Нед Прайс] если и не лукавит, то по крайней мере не договаривает о характере такого взаимодействия. Подтверждая сам факт имевших место бесед российского посла, тем не менее он забывает о том, что такого рода контакты являются единичными», – сказано в сообщении пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне Игоря Григоренко (цит. по ТАСС).
Он подчеркнул, что при этом у Антонова не всегда есть возможность оперативно выполнить поручение Москвы, поскольку «его либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня». По словам Григоренко, были случаи, когда Антонову не удавалось изложить во время этих встреч российскую позицию. «Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», – уточняется в комментарии.
Григоренко добавил, что некоторые запросы российской стороны остаются без ответа даже после демаршей посла. «Не думаю, что в госдепартаменте будут удовлетворены подобным отношением в Москве к запросам и просьбам нового посла Соединенных Штатов Линн Трейси. Очевидно, что ситуацию необходимо выправлять. Это отвечает интересам обеих сторон», – подчеркнул пресс-секретарь.
Накануне, 6 марта, представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил о проведенной серии встреч с Антоновым. Какие-либо подробности он приводить не стал.