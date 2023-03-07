В Пекине исключили угрозу третьим странам из-за российско-китайских отношений
Сотрудничество России и Китая не направлено на противостояние с третьими странами. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей, сообщается на сайте китайского МИДа.
«Некоторые страны привыкли рассматривать китайско-российские отношения сквозь призму союза времен холодной войны, и то, что они видят, является лишь их собственным отражением. Китайско-российские отношения основаны на неприсоединении, неконфронтации и ненацеливании на какую-либо третью сторону, не представляют угрозы ни для одной страны мира, не подвергаются вмешательству или провокациям со стороны какой-либо третьей стороны», – сказано в заявлении.
Цинь Ган также подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая выступают залогом глобального стратегического баланса и стабильности. Москва и Пекин совместно работают над продвижением многополярных отношений. Глава МИД Китая также указал на тесные контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
В конце февраля Москву посетил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, где встретился с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания председателю, назвав его своим другом.