В Пекине исключили угрозу третьим странам из-за российско-китайских отношений

«Некоторые страны привыкли рассматривать китайско-российские отношения сквозь призму союза времен холодной войны, и то, что они видят, является лишь их собственным отражением. Китайско-российские отношения основаны на неприсоединении, неконфронтации и ненацеливании на какую-либо третью сторону, не представляют угрозы ни для одной страны мира, не подвергаются вмешательству или провокациям со стороны какой-либо третьей стороны», – сказано в заявлении.