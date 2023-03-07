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В Пекине исключили угрозу третьим странам из-за российско-китайских отношений

Ведомости

Сотрудничество России и Китая не направлено на противостояние с третьими странами. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей, сообщается на сайте китайского МИДа.

«Некоторые страны привыкли рассматривать китайско-российские отношения сквозь призму союза времен холодной войны, и то, что они видят, является лишь их собственным отражением. Китайско-российские отношения основаны на неприсоединении, неконфронтации и ненацеливании на какую-либо третью сторону, не представляют угрозы ни для одной страны мира, не подвергаются вмешательству или провокациям со стороны какой-либо третьей стороны», – сказано в заявлении.

Цинь Ган также подчеркнул, что двусторонние отношения России и Китая выступают залогом глобального стратегического баланса и стабильности. Москва и Пекин совместно работают над продвижением многополярных отношений. Глава МИД Китая также указал на тесные контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В конце февраля Москву посетил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, где встретился с Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества России и Китая и предстоящая встреча российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина. Тогда Путин попросил передать наилучшие пожелания председателю, назвав его своим другом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных