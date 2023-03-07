Хинштейн предложил ввести наказание за нарушение требований к защищенности объектов
Депутаты Госдумы разработали законопроект, который вводит уголовную ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Новая статья в УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы, если нарушение требований повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн руб.). Если же нарушение привело к смерти человека, то наказание составит до пяти лет лишения свободы.
Максимальное наказание по статье — до семи лет тюрьмы. Такой срок предусмотрен в случае смерти двух и более лиц.
«Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности. По нашему убеждению, появление нового состава в УК РФ будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии», — написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что законопроект был разработан совместно с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым и другими депутатами. Он отметил, что правительство и Верховный суд РФ уже поддержали эту инициативу. Проект внесут в Госдуму «в ближайшее время», добавил депутат.
3 марта президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности поднял вопрос о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. С докладом на встрече также выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Совещание прошло на фоне нападения украинских диверсантов на Брянскую область 2 марта. В результате погибли два человека, также 11-летний подросток получил ранение. Ответственность за диверсию взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус». Комментируя инцидент, Путин охарактеризовал его как теракт.