Хинштейн предложил ввести наказание за нарушение требований к защищенности объектов

Новая статья в УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы, если нарушение требований повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн руб.). Если же нарушение привело к смерти человека, то наказание составит до пяти лет лишения свободы.