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Хинштейн предложил ввести наказание за нарушение требований к защищенности объектов

Ведомости

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который вводит уголовную ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Новая статья в УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы, если нарушение требований повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн руб.). Если же нарушение привело к смерти человека, то наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Максимальное наказание по статье — до семи лет тюрьмы. Такой срок предусмотрен в случае смерти двух и более лиц.

«Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности. По нашему убеждению, появление нового состава в УК РФ будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии», — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что законопроект был разработан совместно с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым и другими депутатами. Он отметил, что правительство и Верховный суд РФ уже поддержали эту инициативу. Проект внесут в Госдуму «в ближайшее время», добавил депутат.

3 марта президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности поднял вопрос о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. С докладом на встрече также выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Совещание прошло на фоне нападения украинских диверсантов на Брянскую область 2 марта. В результате погибли два человека, также 11-летний подросток получил ранение. Ответственность за диверсию взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус». Комментируя инцидент, Путин охарактеризовал его как теракт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных