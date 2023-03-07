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Минобороны Польши опровергло прибытие ЗРК Patriot на Украину

Ведомости

Заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о ЗРК Patriot и танках Leopard для Украины неверно истолковали. Об этом сообщили в минобороны Польши, передает «Укринформ».

В ведомстве подчеркнули, что речь шла лишь о решении передать Киеву ЗРК Patriot, которое было принято благодаря усилиям Польши. 

Ранее в интервью испанской газете El Razon Блащак заявил, что на Украину уже прибыли танки Leopard и батареи противовоздушной обороны Patriot. В польском минобороны объяснили слова министра о получении Киевом вооружения неточностью перевода. При этом первые танки ​​Leopard действительно находятся на территории Украины, подтвердили в ведомстве.

24 февраля Блащак объявил, что Варшава отправила Киеву первые танки из обещанных 14. Тогда же он уточнил, что Украина уже получила военную технику. 28 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Leopard были замечены в районе Артемовска.

В конце декабря 2022 г. США объявили новый пакет военной помощи на $2 млрд. В него в том числе войдут ЗРК Patriot. В начале января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подготовка к передаче вооружения уже началась. В Киеве рассчитывали начать использование Patriot к середине весны.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле назвали американские Patriot законной целью для российских военных. А президент РФ Владимир Путин заявил, что «противоядие» этим комплексам найдется, и выразил уверенность, что Россия сможет уничтожить Patriot в случае их поставки на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных