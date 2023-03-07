Минобороны Польши опровергло прибытие ЗРК Patriot на Украину
Заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о ЗРК Patriot и танках Leopard для Украины неверно истолковали. Об этом сообщили в минобороны Польши, передает «Укринформ».
В ведомстве подчеркнули, что речь шла лишь о решении передать Киеву ЗРК Patriot, которое было принято благодаря усилиям Польши.
Ранее в интервью испанской газете El Razon Блащак заявил, что на Украину уже прибыли танки Leopard и батареи противовоздушной обороны Patriot. В польском минобороны объяснили слова министра о получении Киевом вооружения неточностью перевода. При этом первые танки Leopard действительно находятся на территории Украины, подтвердили в ведомстве.
24 февраля Блащак объявил, что Варшава отправила Киеву первые танки из обещанных 14. Тогда же он уточнил, что Украина уже получила военную технику. 28 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Leopard были замечены в районе Артемовска.
В конце декабря 2022 г. США объявили новый пакет военной помощи на $2 млрд. В него в том числе войдут ЗРК Patriot. В начале января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подготовка к передаче вооружения уже началась. В Киеве рассчитывали начать использование Patriot к середине весны.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле назвали американские Patriot законной целью для российских военных. А президент РФ Владимир Путин заявил, что «противоядие» этим комплексам найдется, и выразил уверенность, что Россия сможет уничтожить Patriot в случае их поставки на Украину.