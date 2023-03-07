Берлин принял к сведению статью NYT о подрыве «Северных потоков»
Правительство Германии приняло к сведению статью газеты The New York Times (NYT) о подрыве «Северных потоков», сообщило агентство Reuters.
«Федеральный прокурор расследует этот вопрос с начала октября 2022 г. Таким образом, он обладает суверенитетом над процедурой», – сообщили в представительстве канцелярии канцлера ФРГ. В канцелярии добавили, что Дания, Швеция и Германия проинформировали Совет Безопасности ООН о том, что расследования продолжаются и что результатов до сих пор нет.
7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что разведданные США свидетельствуют о причастности некой проукраинской группировки ко взрывам «Северных потоков». Источники газеты подчеркнули, что у Белого дома нет доказательств причастности к подрывам президента Украины Владимира Зеленского и украинских чиновников.
В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследования инцидента на трубопроводах, в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Вашингтоне и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной, а в Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать это дело.
В конце декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал заинтересованных в подрыве газопроводов «Северный поток». По его словам, тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, и устроил взрывы на газопроводах. Тогда в ходе своего выступления президент также подчеркнул, что российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз. Полноценного расследования по данному происшествию нет, заявил Путин. До этого Путин говорил, что к подрыву газопроводов причастны страны Запада.