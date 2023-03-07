Американский журналист Херш анонсировал новое расследование по «Северным потокам»

Из разведданных следует, что виновные в подрыве трубопроводов были противниками политики президента РФ Владимира Путин, отмечает газета. В то же время американским спецслужбам не удалось установить тех, кто руководил операцией. Подчеркивается, что доказательств, указывающих на причастность Москвы к инциденту, также не найдено.