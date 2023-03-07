Американский журналист Херш анонсировал новое расследование по «Северным потокам»
Американский журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший расследование подрыва «Северных потоков», заявил «Известиям», что опубликует новое расследование по газопроводам на следующий неделе.
Издание попросило журналиста прокомментировать публикацию The New York Times, согласно которой подрыв «Северных потоков» могла совершить некая проукраинская группировка. Взглянув на статью, Херш рассмеялся.
«Давайте я сейчас посмотрю эту статью... Вот это да, источники не называются... О господи! «Спецслужбы предполагают», «проукраинская группировка»! Боже мой», — сказал Херш со смехом.
Ранее NYT со ссылкой на американских чиновников написала, что новые данные разведки США свидетельствуют, что подрыв «Северных потоков» совершила проукраинская группировка. В то же время у Вашингтона нет доказательств, что к инциденту причастны президент Украины Владимир Зеленский, его помощники и какие-либо другие украинские чиновники.
Из разведданных следует, что виновные в подрыве трубопроводов были противниками политики президента РФ Владимира Путин, отмечает газета. В то же время американским спецслужбам не удалось установить тех, кто руководил операцией. Подчеркивается, что доказательств, указывающих на причастность Москвы к инциденту, также не найдено.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
8 февраля Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран G20 в Индии 2 марта призвал провести «честное и быстрое» расследование подрыва «Северных потоков». Он подчеркнул, что в разбирательства должна участвовать Россия. На следующий день Лавров заявил, что Россия не позволит Западу снова атаковать газопроводы.