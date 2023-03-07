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Украина заявила о непричастности к подрыву «Северных потоков»

Ведомости

Киев не принимал участия в диверсии против «Северных потоков». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. 

«Украина не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о проукраинской группировке», — написал он. 

7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что новые разведданные указывают на причастность некой проукраинской группировки к атаке на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». При этом, пишет издание, у США нет доказательств, что к диверсии причастны президент Украины Владимир Зеленский или кто-либо из украинских чиновников. Источники также не исключили, что операцию могли провести «неофициально» через посредников, связанных с украинским правительством или спецслужбами.

Позже немецкая газета Zeit сообщила, что следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в диверсии. По данным издания, следы также ведут на Украину. 

Ранее Подоляк неоднократно отрицал причастность Украины к диверсиям на российских объектах. В начале марта он заявил, что Киев непричастен к нападению на Брянскую область, отметив, что Украина «ведет оборонительную войну». В то же время ответственность на себя взял так называемый «Русский добровольческий корпус», который выступает на стороне Украины против российской армии. В Кремле словам украинского чиновника не поверили.

5 декабря 2022 г., комментируя сообщения о взрывах на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях, Подоляк заявил, что объекты, запущенные в воздух, «рано или поздно вернутся к месту вылета». Официально Киев причастность к диверсиям не признал.

После теракта на Крымском мосту 8 октября Подоляк написал в Twitter: «Крым, мост, начало». Позже президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность Киева к взрыву, однако в своем новогоднем обращении он подтвердил, что теракт совершила Украина. 

Ранее по теме: В Германии заявили о причастности украинского судна к подрыву «Северных потоков»
Ранее по теме: В Германии заявили о причастности украинского судна к подрыву «Северных потоков»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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