FT: Украина уже получила первый комплекс Patriot

В конце декабря 2022 г. США объявили новый пакет военной помощи на $2 млрд. В него в том числе войдут ЗРК Patriot. В начале января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подготовка к передаче вооружения уже началась. В Киеве рассчитывали начать использование Patriot к середине весны. Ожидается, что вооружение начнет работать на Украине «очень скоро», заявили в Пентагоне 8 марта.