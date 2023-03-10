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FT: Украина уже получила первый комплекс Patriot

Ведомости

На Украину, предположительно, уже прибыл один из двух обещанных США и Германией комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщает Financial Times.

Издание уточняет, что вооружение еще не введено в эксплуатацию. Отмечается, что, помимо США и Германии, поставить системы Patriot на Украину планируют Нидерланды.

7 марта в интервью испанской газете El Razon министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на Украину уже прибыли танки Leopard и батареи противовоздушной обороны Patriot. Позже слова министра опровергли в польском минобороны, объяснив возникшее недопонимание неточностью перевода. Там отметили, что речь шла лишь о решении передать Киеву ЗРК Patriot, которое было принято благодаря усилиям Польши.

В конце декабря 2022 г. США объявили новый пакет военной помощи на $2 млрд. В него в том числе войдут ЗРК Patriot. В начале января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подготовка к передаче вооружения уже началась. В Киеве рассчитывали начать использование Patriot к середине весны. Ожидается, что вооружение начнет работать на Украине «очень скоро», заявили в Пентагоне 8 марта.

5 января отправить на Украину комплексы Patriot пообещала и Германия. Кроме того, передачу двух ЗРК анонсировали власти Нидерландов. В конце февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что получить вооружение Киев сможет не раньше, чем через два месяца.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле назвали американские Patriot законной целью для российских военных. А президент РФ Владимир Путин заявил, что «противоядие» этим комплексам найдется, и выразил уверенность, что Россия сможет уничтожить Patriot в случае их поставки на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных