FT: Украина уже получила первый комплекс Patriot
На Украину, предположительно, уже прибыл один из двух обещанных США и Германией комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщает Financial Times.
Издание уточняет, что вооружение еще не введено в эксплуатацию. Отмечается, что, помимо США и Германии, поставить системы Patriot на Украину планируют Нидерланды.
7 марта в интервью испанской газете El Razon министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на Украину уже прибыли танки Leopard и батареи противовоздушной обороны Patriot. Позже слова министра опровергли в польском минобороны, объяснив возникшее недопонимание неточностью перевода. Там отметили, что речь шла лишь о решении передать Киеву ЗРК Patriot, которое было принято благодаря усилиям Польши.
В конце декабря 2022 г. США объявили новый пакет военной помощи на $2 млрд. В него в том числе войдут ЗРК Patriot. В начале января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что подготовка к передаче вооружения уже началась. В Киеве рассчитывали начать использование Patriot к середине весны. Ожидается, что вооружение начнет работать на Украине «очень скоро», заявили в Пентагоне 8 марта.
5 января отправить на Украину комплексы Patriot пообещала и Германия. Кроме того, передачу двух ЗРК анонсировали власти Нидерландов. В конце февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что получить вооружение Киев сможет не раньше, чем через два месяца.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле назвали американские Patriot законной целью для российских военных. А президент РФ Владимир Путин заявил, что «противоядие» этим комплексам найдется, и выразил уверенность, что Россия сможет уничтожить Patriot в случае их поставки на Украину.