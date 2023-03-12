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Экономика

В Раде анонсировали увеличение военных расходов на $13,6 млрд

Ведомости

Украина увеличит военные расходы на более чем 500 млрд гривен (около $13,6 млрд), для этого снова потребуется менять бюджет на 2023 г., сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он заявил, что «это не ошибка», а увеличение бюджета на 500 млрд гривен является рекордным в истории Украины. По словам Железняка, изменения планируется принять в этом месяце.

«Пару недель назад, когда парламент принимал мою правку о возможности привлечь +52 млрд грн на армию, я сразу предупреждал, что нам потребуется еще больше денег. Выходит в раз 10 больше», – написал депутат.

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За девять месяцев 2022 г. чистое внешнее финансирование бюджета Украины достигло 34,1%, подсчитали «Ведомости» по данным минфина страны о его исполнении. В 2021 г. финансирование из-за рубежа занимало лишь 7% бюджета.

В конце февраля помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Украине следует начать планировать свои расходы на оборону и покупать некоторое вооружение у США. По данным Пентагона, с начала боевых действий размер американской военной помощи Киеву превысил $31,7 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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