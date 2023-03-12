В Раде анонсировали увеличение военных расходов на $13,6 млрд
Украина увеличит военные расходы на более чем 500 млрд гривен (около $13,6 млрд), для этого снова потребуется менять бюджет на 2023 г., сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Он заявил, что «это не ошибка», а увеличение бюджета на 500 млрд гривен является рекордным в истории Украины. По словам Железняка, изменения планируется принять в этом месяце.
«Пару недель назад, когда парламент принимал мою правку о возможности привлечь +52 млрд грн на армию, я сразу предупреждал, что нам потребуется еще больше денег. Выходит в раз 10 больше», – написал депутат.
За девять месяцев 2022 г. чистое внешнее финансирование бюджета Украины достигло 34,1%, подсчитали «Ведомости» по данным минфина страны о его исполнении. В 2021 г. финансирование из-за рубежа занимало лишь 7% бюджета.
В конце февраля помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Украине следует начать планировать свои расходы на оборону и покупать некоторое вооружение у США. По данным Пентагона, с начала боевых действий размер американской военной помощи Киеву превысил $31,7 млрд.