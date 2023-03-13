Секретарь Совбеза заявил, что Москва не знает виновников взрыва «Северных потоков»

Рассуждая о выгоде от уничтожения газопровода для Украины и Германии, секретарь Совбеза заявил, что «Киев ничего не потерял и не приобрел» от этого. Германия же, по его словам, понимает, что «теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку». В то же время, отмечает Патрушев, Берлину хорошо известно о негативном отношении США и Великобритании к экономическому сотрудничеству России и Германии.