Секретарь Совбеза заявил, что Москва не знает виновников взрыва «Северных потоков»
У России нет точных данных, кто стоит за подрывом «Северных потоков», поскольку российскую сторону так и не допустили до расследования. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для газеты «Аргументы и факты».
«Нам по-прежнему доподлинно не известно, кто именно является автором и исполнителем взрывов на «Северных потоках». Россию так и не подключили к расследованию этого небывалого террористического акта», — отметил он.
Публикации в западных СМИ версии о причастности к диверсии некой проукраинской группировки Патрушев назвал «вбросом мнимой утечки данных». Он заявил, что сообщения нужны, чтобы запутать ситуацию.
По мнению секретаря Совбеза, версия о непричастности к подрыву США и Великобритании «продвигается в расчете на отсутствие у аудитории умения мыслить логически». Он отметил, что у названных стран есть подразделения специального назначения и нужное оборудование для выполнения подобных операций. В случае с версией «о группе украинских террористов» следует задать вопрос, «способна ли она в принципе это сделать», считает Патрушев.
Рассуждая о выгоде от уничтожения газопровода для Украины и Германии, секретарь Совбеза заявил, что «Киев ничего не потерял и не приобрел» от этого. Германия же, по его словам, понимает, что «теракт на трубопроводе однозначно приведет экономику ФРГ к дальнейшему упадку». В то же время, отмечает Патрушев, Берлину хорошо известно о негативном отношении США и Великобритании к экономическому сотрудничеству России и Германии.
«В Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет», — заключил он.
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведданных США, в которых говорится о причастности некой проукраинской группировки к диверсиям на «Северных потоках». Уточнялось, что данных об участии в операции американцев и британцев нет. Кроме того, к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки, заявила в тот же день газета Zeit.
В Кремле назвали публикации «скоординированным вбросом» и усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков». В МИДе призвали Запад ответить на запросы России о диверсии, а не допускать утечки в информационное поле. Украина причастность к подрыву отрицает.