Зеленский заявил о непричастности украинцев к подрывам «Северных потоков»
Украинцы и политическое руководство страны не имеют отношения к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин.
«Что касается "Северного потока", мы не имеем к этому никакого отношения... Украинцы точно этого не делали», – приводит его слова «РИА Новости».
По оценке Зеленского, публикации в западных СМИ о некой проукраинской группировке, причастной к диверсии, могут быть оплачены лицами, которые заинтересованы в смягчении санкционного давления на Россию и замедлении поставок оружия Украине.
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности некой проукраинской группировки к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. В деле также не обнаружен «российский след».
Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.
В Кремле назвали публикации «скоординированным вбросом» и усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад ответить на запросы России о диверсии, а не допускать утечки в информационное поле.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.