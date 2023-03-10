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Зеленский заявил о непричастности украинцев к подрывам «Северных потоков»

Ведомости

Украинцы и политическое руководство страны не имеют отношения к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин.

«Что касается "Северного потока", мы не имеем к этому никакого отношения... Украинцы точно этого не делали», – приводит его слова «РИА Новости».

По оценке Зеленского, публикации в западных СМИ о некой проукраинской группировке, причастной к диверсии, могут быть оплачены лицами, которые заинтересованы в смягчении санкционного давления на Россию и замедлении поставок оружия Украине.

7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности некой проукраинской группировки к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. В деле также не обнаружен «российский след». 

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Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.

В Кремле назвали публикации «скоординированным вбросом» и усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад ответить на запросы России о диверсии, а не допускать утечки в информационное поле.

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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