Лавров назвал стыдными выводы западных СМИ о подрыве «Северных потоков»

Лавров напомнил, что Россия внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с просьбой сделать беспристрастное расследование по «Северным потокам». В то же время Россия видит желание ООН уйти от реакции по поводу инцидента. Министр отметил, что «любой добросовестный член» ООН должен настаивать на проведении объективного расследования, чтобы виновные не ушли от ответственности.