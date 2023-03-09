Лавров назвал стыдными выводы западных СМИ о подрыве «Северных потоков»
Версия о причастности к диверсии на «Северных потоках» некоего украинского олигарха просто постыдна. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Пытаться объяснить со ссылкой на западные спецслужбы, что это дело некоего украинского олигарха — это просто стыдно для тех, кто такую версию пропихивает через подконтрольные западные средства массовой информации», — сказал он (цитата по ТАСС).
Лавров напомнил, что Россия внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с просьбой сделать беспристрастное расследование по «Северным потокам». В то же время Россия видит желание ООН уйти от реакции по поводу инцидента. Министр отметил, что «любой добросовестный член» ООН должен настаивать на проведении объективного расследования, чтобы виновные не ушли от ответственности.
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности некой «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. В деле также не обнаружен «российский след».
Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.
В Кремле назвали публикации «скоординированным вбросом» и усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел сообщения «тупой американской пропагандой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад ответить на запросы России о диверсии, а не допускать утечки в информационное поле.