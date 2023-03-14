Пашинян раскрыл подробности беседы с Путиным

6 марта Минобороны России сообщило, что российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне нагорно-карабахского конфликта. В оборонном ведомстве рассказали, что утром 5 марта в районе населенного пунка Дюкянлар азербайджанскими военнослужащими был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибли трое и один получил ранения. С азербайджанской стороны погибли два человека и один ранен, добавили в ведомстве.