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Пашинян раскрыл подробности беседы с Путиным

Ведомости

Диалог с президентом России Владимиром Путиным по большему счету был посвящен опасности эскалации в Нагорном Карабахе, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Sputnik Армения. По его словам, в ходе беседы он передал информацию о том, что в зоне ответственности российских миротворцев возникли проблемы.

«Наш вчерашний разговор с президентом России в основном был посвящен опасности эскалации в Нагорном Карабахе. Я передал имеющуюся у меня информацию, впечатления и мнение о том, что в зоне ответственности российских миротворцев есть проблемы», – сообщил он.

Пашинян назвал проведение акции протеста перед базой миротворцев после нападения азербайджанских военных на полицейский автомобиль в Нагорном Карабахе «неожиданным явлением». По его словам, инцидент произошел в зоне ответственности миротворцев. «Я счел нужным выразить президенту РФ свою обеспокоенность» – добавил Пашинян.

6 марта Минобороны России сообщило, что российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне нагорно-карабахского конфликта. В оборонном ведомстве рассказали, что утром 5 марта в районе населенного пунка Дюкянлар азербайджанскими военнослужащими был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибли трое и один получил ранения. С азербайджанской стороны погибли два человека и один ранен, добавили в ведомстве.

13 марта Путин в телефонном разговоре Пашиняном обсудили ситуацию с безопасностью на армяно-азербайджанской границе. В Кремле добавили, что российский президент указал на необходимость решать все возникающие вопросы вокруг Нагорного Карабаха в конструктивном ключе, а также в тесном контакте сторон с российскими миротворцами. 

Ранее по теме: Путин обсудил с Пашиняном безопасность в Нагорном Карабахе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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