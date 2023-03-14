Пашинян раскрыл подробности беседы с Путиным
Диалог с президентом России Владимиром Путиным по большему счету был посвящен опасности эскалации в Нагорном Карабахе, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Sputnik Армения. По его словам, в ходе беседы он передал информацию о том, что в зоне ответственности российских миротворцев возникли проблемы.
«Наш вчерашний разговор с президентом России в основном был посвящен опасности эскалации в Нагорном Карабахе. Я передал имеющуюся у меня информацию, впечатления и мнение о том, что в зоне ответственности российских миротворцев есть проблемы», – сообщил он.
Пашинян назвал проведение акции протеста перед базой миротворцев после нападения азербайджанских военных на полицейский автомобиль в Нагорном Карабахе «неожиданным явлением». По его словам, инцидент произошел в зоне ответственности миротворцев. «Я счел нужным выразить президенту РФ свою обеспокоенность» – добавил Пашинян.
6 марта Минобороны России сообщило, что российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне нагорно-карабахского конфликта. В оборонном ведомстве рассказали, что утром 5 марта в районе населенного пунка Дюкянлар азербайджанскими военнослужащими был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. В результате боестолкновения погибли трое и один получил ранения. С азербайджанской стороны погибли два человека и один ранен, добавили в ведомстве.
13 марта Путин в телефонном разговоре Пашиняном обсудили ситуацию с безопасностью на армяно-азербайджанской границе. В Кремле добавили, что российский президент указал на необходимость решать все возникающие вопросы вокруг Нагорного Карабаха в конструктивном ключе, а также в тесном контакте сторон с российскими миротворцами.