Минобороны: российские миротворцы остановили столкновение в Карабахе
Российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне нагорно-карабахского конфликта, в результате которого трое погибли и один был ранен, передает пресс-служба Минобороны.
«В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха, – говорится в сообщении. – В результате столкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны погибли два человека и один ранен».
В настоящее время российские миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводят разбирательство, отметили в пресс-службе.
МВД непризнанного Карабаха накануне сообщило о гибели полицейских при обстреле со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана при этом обвинило Армению в «очередной провокации» и возложило ответственность за случившееся на военно-политическое руководство страны.
С начала декабря 2022 г. армянская сторона говорит о фактической блокаде Лачинского коридора в Карабахе азербайджанскими активистами, в результате чего в армянских населенных пунктах наблюдается дефицит товаров первой необходимости. Азербайджан отвечает обвинениями в провозе оружия через коридор.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля предложил организовать на армяно-азербайджанской границе КПП в районе Лачинского коридора и планируемого Зангезурского коридора, который должен связать основную азербайджанскую территорию с Нахичеванью согласно договоренностям ноября 2020 г. Но МИД Армении выступил против этого предложения.