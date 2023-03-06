Минобороны: российские миротворцы остановили столкновение в Карабахе

«В 10:00 5 марта 2023 г. в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха, – говорится в сообщении. – В результате столкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны погибли два человека и один ранен».