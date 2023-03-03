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Лавров и Мирзоян обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку

Ведомости

В Нью-Дели на международной конференции «Диалог Райсина» прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном. Москва и Ереван договорились о дальнейших контактах по дипломатической линии, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. Обозначена актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г.», — рассказали в ведомстве подробности встречи министров.

Отмечается, что переговоры прошли в дружественной и доверительной атмосфере. Помимо карабахского вопроса, стороны также обсудили продвижение сотрудничества на международных площадках.

12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. В МИД РФ призывали Азербайджан разблокировать трассу.

Напряженность в отношениях России и Армении вызвали слова премьер-министра республики Никола Пашиняна. В конце декабря он раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе, обвинив их в невыполнении своих обязательств. В январе Пашинян допустил, что в связи с этим Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.

В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения Пашиняна «абсурдом», а глава МИД Сергей Лавров отметил, что слова политика останутся «на его совести».

23 февраля по инициативе армянской стороны прошли телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Как сообщает Кремль, лидеры обсудили выполнение трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, а также ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Аналогичные темы стороны подняли в ходе разговора 31 января.

16 февраля Пашинян сообщил, что Армения направила Азербайджану новые предложения по мирному соглашению между странами. 28 февраля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что в этом вопросе «есть определенный прогресс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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