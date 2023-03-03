Лавров и Мирзоян обсудили нормализацию отношений Еревана и Баку

Напряженность в отношениях России и Армении вызвали слова премьер-министра республики Никола Пашиняна. В конце декабря он раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе, обвинив их в невыполнении своих обязательств. В январе Пашинян допустил, что в связи с этим Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.