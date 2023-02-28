Газета
Политика

Лавров: слова об угрозе безопасности со стороны России остаются на совести Пашиняна

Ведомости

Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе безопасности республики со стороны России останется на его совести. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Заявления процитированного вами руководителя Армении [Никола Пашиняна] я оставляю полностью на его совести», — сказал Лавров (цитата по ТАСС). 

Ранее сегодня российский министр отметил готовность Москвы организовать переговоры по мирному договору между Баку и Ереваном, в то же время настаивать на этом российская сторона не будет, уточнил он. Лавров добавил, что Россия не против участия в диалоге республик «внешних игроков», однако это не должно стать поводом для геополитических игр. 

Министр обратил внимание, что Евросоюз злоупотребляет своими отношениями с Баку и Ереваном. По его словам, Брюссель «продавливает» на территории Армении свою миссию, которая «вызывает серьезные сомнения с точки зрения легитимности». 

12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. 

Через десять дней после блокировки коридора Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. Он сообщил, что в связи с этим Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.

В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения Пашиняна «абсурдом».

После этого Лавров призвал Азербайджан разблокировать трассу. 16 февраля Пашинян сообщил, что Армения направила Азербайджану новые предложения по мирному соглашению между странами. Сегодня, 28 февраля, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что в этом вопросе «есть определенный прогресс».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных