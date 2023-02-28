Лавров: слова об угрозе безопасности со стороны России остаются на совести Пашиняна

Ранее сегодня российский министр отметил готовность Москвы организовать переговоры по мирному договору между Баку и Ереваном, в то же время настаивать на этом российская сторона не будет, уточнил он. Лавров добавил, что Россия не против участия в диалоге республик «внешних игроков», однако это не должно стать поводом для геополитических игр.