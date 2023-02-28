Лавров: слова об угрозе безопасности со стороны России остаются на совести Пашиняна
Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе безопасности республики со стороны России останется на его совести. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«Заявления процитированного вами руководителя Армении [Никола Пашиняна] я оставляю полностью на его совести», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня российский министр отметил готовность Москвы организовать переговоры по мирному договору между Баку и Ереваном, в то же время настаивать на этом российская сторона не будет, уточнил он. Лавров добавил, что Россия не против участия в диалоге республик «внешних игроков», однако это не должно стать поводом для геополитических игр.
Министр обратил внимание, что Евросоюз злоупотребляет своими отношениями с Баку и Ереваном. По его словам, Брюссель «продавливает» на территории Армении свою миссию, которая «вызывает серьезные сомнения с точки зрения легитимности».
12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.
Через десять дней после блокировки коридора Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. Он сообщил, что в связи с этим Ереван может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.
В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения Пашиняна «абсурдом».