В МИД России назвали абсурдным заявление об угрозе безопасности Армении

«Народы России и Армении связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях — ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, это абсурд», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).