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В МИД России назвали абсурдным заявление об угрозе безопасности Армении

Ведомости

Заявление Еревана о том, что Россия создает угрозу безопасности Армении, абсурдно. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра республики Никола Пашиняна об угрозах из-за военного присутствия РФ.

«Народы России и Армении связывают крепкие узы дружбы, они уходят корнями в глубину истории. Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях — ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, это абсурд», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Она подчеркнула, что в ситуации с Лачинским коридором Россия настроена на предметное урегулирование возникшей проблемы, а не на популизм. Разблокированием дороги в регионе занимается трехстороняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, уточнила Захарова.

10 января Пашинян сообщил, что минобороны Армении уведомило ОДКБ, что Ереван считает нецелесообразным проведение учений в республике «в сложившейся ситуации». Он также сделал вывод, что молчание российской стороны «не только не гарантирует безопасность республики, но и, наоборот, создает угрозы безопасности Армении».

Пашинян выразил обеспокоенность по поводу деятельности российских миротворцев. Премьер признал, что они обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха. Вместе с тем он указал на нарушение азербайджанской стороной договоренностей в зоне ответственности миротворцев.

В связи с этим Пашинян заявил, что если Россия не в состоянии обеспечить безопасность армянского населения в Нагорном Карабахе, то она может инициировать в Совбезе ООН отправку в регион многонациональной миссии.

Ситуация в регионе обострилась 12 декабря, когда Азербайджан под предлогом проверки грузов на предмет вывоза золота с рудников, фактически контролируемых Нагорно-Карабахской республикой (НКР), перекрыл трассу Степанакерт — Горис в Лачинском коридоре. Это единственная транспортная артерия, которая соединяет непризнанную НКР и Армению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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