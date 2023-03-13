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Путин обсудил с Пашиняном безопасность в Нагорном Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудили ситуацию с  безопасностью на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

 »Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 гг., включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном», – сказано в сообщении. 

В Кремле добавили, что Путин указал на необходимость решать все возникающие вопросы вокруг Нагорного Карабаха в конструктивном ключе, а также в тесном контакте сторон с российскими миротворцами. 

В предыдущий раз телефонный переговоры прошли 23 февраля по инициативе армянской стороны. Как сообщает Кремль, лидеры обсудили выполнение трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, а также ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Аналогичные темы стороны подняли в ходе разговора 31 января.

12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. В МИД РФ призывали Азербайджан разблокировать трассу.

Позже Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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