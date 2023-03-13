Путин обсудил с Пашиняном безопасность в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудили ситуацию с безопасностью на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
»Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 гг., включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном», – сказано в сообщении.
В Кремле добавили, что Путин указал на необходимость решать все возникающие вопросы вокруг Нагорного Карабаха в конструктивном ключе, а также в тесном контакте сторон с российскими миротворцами.
В предыдущий раз телефонный переговоры прошли 23 февраля по инициативе армянской стороны. Как сообщает Кремль, лидеры обсудили выполнение трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, а также ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Аналогичные темы стороны подняли в ходе разговора 31 января.
12 декабря 2022 г. Азербайджан перекрыл трассу Степанакерт – Горис в Лачинском коридоре. Это единственная дорога, которая соединяет Нагорный Карабах и Армению. Как утверждает Ереван, из-за блокировки коридора возникла нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. В МИД РФ призывали Азербайджан разблокировать трассу.
Позже Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, заявив, что миссия не выполняет свои обязательства. В российском МИДе и Кремле в ответ отметили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка в Карабахе.