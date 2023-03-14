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Трамп: объемы военной помощи Украины будут зависеть от переговоров с Путиным

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп связал объемы военной помощи Украине с результатами переговором с президентом Росссии Владимиром Путиным. Об этом он заявил телеканалу Fox News, который провел опрос возможных кандидатов от Республиканской партии на выборы на пост президента США в 2024 г.

«Трамп сказал, что это будет «сильно зависеть» от его встречи с Путиным», – сказал он, отвечая на вопрос об объеме военной помощи Украине.

Трамп также отметил, что Европа должна самостоятельно платить за свою безопасность. По словам Трампа, европейцы должны помогать Украине больше, чем США, или хотя бы поровну. 

5 марта Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он мог бы положить конец боевым действиям на Украине в течение суток. При этом на вопрос о том, что конкретно он хотел бы сделать, Трамп не ответил.

Ранее Трамп неоднократно осуждал политику Белого дома. В частности, в октябре 2022 г. Трамп заявил, что начало военной операции на Украине произошло из-за риторики действующих американских властей. По его словам, ее бы не произошло, если бы во главе государства стоял он.

Ранее по теме: Байден допустил победу Трампа на будущих выборах президента

Трамп занимал должность 45-го президента США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. В ноябре 2022 г. он сообщил о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 г. Трамп также принимал участие в выборах в 2020 г. Тогда Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных