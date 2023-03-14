Трамп: объемы военной помощи Украины будут зависеть от переговоров с Путиным

Трамп занимал должность 45-го президента США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. В ноябре 2022 г. он сообщил о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 г. Трамп также принимал участие в выборах в 2020 г. Тогда Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.