Трамп: объемы военной помощи Украины будут зависеть от переговоров с Путиным
Бывший президент США Дональд Трамп связал объемы военной помощи Украине с результатами переговором с президентом Росссии Владимиром Путиным. Об этом он заявил телеканалу Fox News, который провел опрос возможных кандидатов от Республиканской партии на выборы на пост президента США в 2024 г.
«Трамп сказал, что это будет «сильно зависеть» от его встречи с Путиным», – сказал он, отвечая на вопрос об объеме военной помощи Украине.
Трамп также отметил, что Европа должна самостоятельно платить за свою безопасность. По словам Трампа, европейцы должны помогать Украине больше, чем США, или хотя бы поровну.
5 марта Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он мог бы положить конец боевым действиям на Украине в течение суток. При этом на вопрос о том, что конкретно он хотел бы сделать, Трамп не ответил.
Ранее Трамп неоднократно осуждал политику Белого дома. В частности, в октябре 2022 г. Трамп заявил, что начало военной операции на Украине произошло из-за риторики действующих американских властей. По его словам, ее бы не произошло, если бы во главе государства стоял он.
Трамп занимал должность 45-го президента США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. В ноябре 2022 г. он сообщил о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 г. Трамп также принимал участие в выборах в 2020 г. Тогда Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.