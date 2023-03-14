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Политика

В Брянской области опровергли данные о сбитом беспилотнике рядом с химзаводом

Ведомости

Публикации в СМИ и Telegram о попытке ВСУ атаковать химический завод в районе города Сельцо в Брянской области являются фейком. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. 

«Оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и мессенджерах», — говорится в сообщении.

Власти Брянской области также напомнили, что за распространение недостоверной информации наступает ответственность, вплоть до уголовной. Правительство призвало доверять только официальным источникам.

Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные якобы пытались атаковать Брянский химический завод вблизи города Сельцо. Ресурс утверждал, что украинский беспилотник был сбит российской системой «Панцирь» в нескольких километрах от предприятия. 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке ВСУ накануне, 13 марта. Тогда под обстрел попали деревни Раковка, Грудская и село Некислица. В результате никто не пострадал. До этого российская система ПВО сбила украинский дрон в районе поселка Навля 9 марта. Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Богомаз.

Кроме того, 2 марта на территорию Брянской области проникли украинские диверсанты. В результате погибли два человека, а 11-летний подросток получил ранение. Ответственность за диверсию взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус». Комментируя инцидент, президент РФ Владимир Путин назвал его терактом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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