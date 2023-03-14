В Брянской области опровергли данные о сбитом беспилотнике рядом с химзаводом

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке ВСУ накануне, 13 марта. Тогда под обстрел попали деревни Раковка, Грудская и село Некислица. В результате никто не пострадал. До этого российская система ПВО сбила украинский дрон в районе поселка Навля 9 марта. Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Богомаз.