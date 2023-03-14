В Брянской области опровергли данные о сбитом беспилотнике рядом с химзаводом
Публикации в СМИ и Telegram о попытке ВСУ атаковать химический завод в районе города Сельцо в Брянской области являются фейком. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
«Оперативные службы не подтвердили информацию, опубликованную в СМИ и мессенджерах», — говорится в сообщении.
Власти Брянской области также напомнили, что за распространение недостоверной информации наступает ответственность, вплоть до уголовной. Правительство призвало доверять только официальным источникам.
Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные якобы пытались атаковать Брянский химический завод вблизи города Сельцо. Ресурс утверждал, что украинский беспилотник был сбит российской системой «Панцирь» в нескольких километрах от предприятия.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об атаке ВСУ накануне, 13 марта. Тогда под обстрел попали деревни Раковка, Грудская и село Некислица. В результате никто не пострадал. До этого российская система ПВО сбила украинский дрон в районе поселка Навля 9 марта. Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Богомаз.
Кроме того, 2 марта на территорию Брянской области проникли украинские диверсанты. В результате погибли два человека, а 11-летний подросток получил ранение. Ответственность за диверсию взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус». Комментируя инцидент, президент РФ Владимир Путин назвал его терактом.