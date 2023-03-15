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В Кремле назвали исчерпывающим заявление Минобороны об инциденте с американским БПЛА

Ведомости

У Кремля нет каких-либо дополнительных комментариев в связи с крушением беспилотника США MQ-9 в Черном море, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее. В нем описаны обстоятельства произошедшего инцидента», – сказал он.

Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о произошедшем, в связи с инцидентом контактов на высшем уровне с США не было, добавил он.

Комментируя публикации западных СМИ, в которых говорилось о риске эскалации из-за инцидента, Песков подчеркнул, что российские истребители не применяли какие-либо вооружения, как уже сообщили в Минобороны, «физического контакта не было».

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли инцидент негативно повлиять на отношения Москвы и Вашингтона, Песков подчеркнул, что они уже находятся в «своей низшей точке».

«Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. Но при этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас», – ответил он.

Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.

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В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивается, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В Белом доме назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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