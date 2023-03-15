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Патрушев пообещал достать обломки американского беспилотника из Черного моря

Ведомости

Россия будет пытаться достать обломки американского беспилотника MQ-9, которые упали в Черное море. Об этом секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно», – сказал он и выразил надежду на успех (цит. по ТАСС). 

Патрушев подчеркнул, что ситуация с беспилотником, упавшим в Черное море, подтверждает участие США в военном конфликте на Украине. 

Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.

В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивается, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

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Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В Белом доме назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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