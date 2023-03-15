Патрушев пообещал достать обломки американского беспилотника из Черного моря
Россия будет пытаться достать обломки американского беспилотника MQ-9, которые упали в Черное море. Об этом секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно», – сказал он и выразил надежду на успех (цит. по ТАСС).
Патрушев подчеркнул, что ситуация с беспилотником, упавшим в Черное море, подтверждает участие США в военном конфликте на Украине.
Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.
В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивается, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В Белом доме назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными».