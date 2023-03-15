Зюганов предложил Мишустину решить проблему «пятой колонны»
Председатель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину совместно поработать над «пятой колонной».
«Нам вместе надо поработать и с пятой колонной. Президент в послании жестко высказал. Но я иногда не вижу это в отдельных программах телевидения, понимаете», – сказал председатель на встрече с Мишустиным (цитата по «РИА Новости»).
14 марта президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода заявил, что все современные проблемы начались после развала СССР. По мнению президента, мироустройство было создано после Второй мировой войны странами-победительницами во Второй мировой войне и прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом. После распада СССР, по словам Путина, система двуполярного мира начала «трещать».
В ноябре 2022 г. Путин рассказал, что страны Запада с момента распада Союза вмешивались во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России. По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела» и с Россией пытались проделать то же самое.
При этом в конце октября того же года президент заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. По его словам, Россия не бросает вызов элитам западных стран, а отстаивает свое право на существование.