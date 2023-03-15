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Зюганов предложил Мишустину решить проблему «пятой колонны»

Ведомости

Председатель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину совместно поработать над «пятой колонной».

«Нам вместе надо поработать и с пятой колонной. Президент в послании жестко высказал. Но я иногда не вижу это в отдельных программах телевидения, понимаете», – сказал председатель на встрече с Мишустиным (цитата по «РИА Новости»).

14 марта президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода заявил, что все современные проблемы начались после развала СССР. По мнению президента, мироустройство было создано после Второй мировой войны странами-победительницами во Второй мировой войне и прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом. После распада СССР, по словам Путина, система двуполярного мира начала «трещать».

В ноябре 2022 г. Путин рассказал, что страны Запада с момента распада Союза вмешивались во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России. По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела» и с Россией пытались проделать то же самое.

При этом в конце октября того же года президент заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. По его словам, Россия не бросает вызов элитам западных стран, а отстаивает свое право на существование.

Ранее по теме: Путин: нынешние проблемы начались после развала СССР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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