Зюганов предложил Мишустину решить проблему «пятой колонны»

14 марта президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода заявил, что все современные проблемы начались после развала СССР. По мнению президента, мироустройство было создано после Второй мировой войны странами-победительницами во Второй мировой войне и прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом. После распада СССР, по словам Путина, система двуполярного мира начала «трещать».