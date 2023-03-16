В Кремле прокомментировали заявление госдепа о договоре по ракетам

Вместе с тем Вашингтон указал на то, что каких-либо препятствий для осуществления российской стороной инспекций на территории США согласно договору, в том числе из-за санкций, нет. Там также подчеркнули, что поддержка США Киева не освобождает Россию от своих юридических обязательств по СНВ. В госдепе также отметили, что готовы работать с Москвой для полного выполнения договора, который укрепляет безопасность США, России и всего мира.