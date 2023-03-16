В Кремле прокомментировали заявление госдепа о договоре по ракетам
Разъяснения по заявлению госдепартамента США о том, что решение России приостановить свое участие в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) является юридически недействительным, будет давать МИД РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я думаю, что разъяснения заявления госдепа будет давать наше Министерство иностранных дел, это все-таки их прерогатива. Мы же можем только еще раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила свое участие», – ответил Песков на вопрос, каким будет ответ Кремля на это заявление и может ли оно изменить позицию России.
Ранее стало известно, что Госдеп счел юридически недействительной приостановку участия РФ в ДСНВ. Госдеп считает ложными обвинения РФ в том, что США нарушали центральные положения СНВ. В частности, модернизированные пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики, которые США вывели из-под зачета по ДСНВ, более не способны использовать ядерное оружие, а российской стороне было предоставлено право эти вооружения проинспектировать. Процедуры выведения этих вооружений из-под действия СНВ соответствуют договору, добавили там.
Вместе с тем Вашингтон указал на то, что каких-либо препятствий для осуществления российской стороной инспекций на территории США согласно договору, в том числе из-за санкций, нет. Там также подчеркнули, что поддержка США Киева не освобождает Россию от своих юридических обязательств по СНВ. В госдепе также отметили, что готовы работать с Москвой для полного выполнения договора, который укрепляет безопасность США, России и всего мира.
Закон о приостановке участия России в ДСНВ президент России Владимир Путин подписал 28 февраля. Из документа следовало, что решение о возобновлении участия страны в этом договоре принимается главой государства. Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию.
Песков подчеркивал, что Россия не покидает ДСНВ, это приостановка. По его словам, цель России – убедиться в соблюдении ядерного паритета с учетом арсеналов Франции и Великобритании, которые не входят в периметр соглашения.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.