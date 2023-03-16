Газета
Политика

Захарова подтвердила продление зерновой сделки на 60 дней

Ведомости

Россия продлила действие зерновой сделки на 60 дней. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Да, на 60 мы продлили сделку. Сделку продлили на 60 дней», – сказала она (цит. по «Интерфакс»), комментируя слова представителя ООН Стефана Дюжаррика о том, что текст сделки предусматривает продление на 120 дней.

14 марта замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней и о подтверждении ее пакетного характера. Он уточнил, что переговоры продолжаются, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись. В частности, речь идет о снятии всех санкций для поставки российской сельхозпродукции на международные глобальные рынки.

«Речь идет не только о самой возможности перевозки, доступа наших кораблей в иностранные порты, [но и] о страховке, а также необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране. Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники и так далее», – сказал Грушко.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продление зерновой сделки на 60 дней «жестом доброй воли» в надежде на то, что условия второй части сделки, связанные с экспортом российских удобрений, будут выполнены. 

Ранее по теме: В Киеве раскритиковали продление зерновой сделки на 60 дней

Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г. представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется, в том числе в части бесплатной поставки арестованных в портах ЕС российских удобрений странам Африки. Изначально сделка была рассчитана до 18 ноября, позже ее продлили на 120 дней.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных