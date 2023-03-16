Захарова подтвердила продление зерновой сделки на 60 дней
Россия продлила действие зерновой сделки на 60 дней. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Да, на 60 мы продлили сделку. Сделку продлили на 60 дней», – сказала она (цит. по «Интерфакс»), комментируя слова представителя ООН Стефана Дюжаррика о том, что текст сделки предусматривает продление на 120 дней.
14 марта замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней и о подтверждении ее пакетного характера. Он уточнил, что переговоры продолжаются, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись. В частности, речь идет о снятии всех санкций для поставки российской сельхозпродукции на международные глобальные рынки.
«Речь идет не только о самой возможности перевозки, доступа наших кораблей в иностранные порты, [но и] о страховке, а также необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране. Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники и так далее», – сказал Грушко.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продление зерновой сделки на 60 дней «жестом доброй воли» в надежде на то, что условия второй части сделки, связанные с экспортом российских удобрений, будут выполнены.
Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г. представители Турции и ООН с одной стороны и представители России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется, в том числе в части бесплатной поставки арестованных в портах ЕС российских удобрений странам Африки. Изначально сделка была рассчитана до 18 ноября, позже ее продлили на 120 дней.