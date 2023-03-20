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Политика

Си Цзиньпин назвал условие для разрешения конфликта на Украине

Ведомости

Урегулирование украинского кризиса возможно при условии соблюдения странами концепции общей безопасности и продолжении диалога. Такое заявление сделал председатель Китая Си Цзиньпин в своей статье для «Российской газеты».

«Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе», — написал он. 

Си Цзиньпин добавил, что для урегулирования конфликта на Украине также необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН, уважать «резонные озабоченности всех государств в области безопасности», а также обеспечить стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

Китайский лидер подчеркнул, что с начала обострения конфликта в прошлом году Пекин занимает «объективную и беспристрастную позицию», а также прилагает усилия для начала мирных переговоров. По его мнению, опубликованный в конце февраля план КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине «максимально отражает единство взглядов мирового сообщества».

24 февраля Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он добавил, что такая инициатива нереализуема без пункта о выводе российских войск с территории Украины.

Статья Си Цзиньпина вышла в «Российской газете» в преддверии его визита в Москву. Китайский лидер посетит Россию с 20 по 22 марта, в ходе поездки он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после переизбрания председателем КНР на третий срок. 

Ранее свою статью для «Жэньминь Жибао» представил Путин. Российский лидер затронул темы отношений России и Китая, экономических связей двух стран, а также вопросы международной политики и безопасности. Путин отметил, что Москва открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, и поддержал ряд мирных инициатив Китая, в частности, соблюдение Устава ООН, норм международного права, в том числе гуманитарного, а также принципа неделимости безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных