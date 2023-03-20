Песков сообщил о планах Путина обсудить с Си Цзиньпином Украину
Темы мирного плана Китая по Украине будут неминуемо затронуты в ходе переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин даст исчерпывающие разъяснения по ситуации на Украине, отметил он.
«Так или иначе, темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Поэтому, конечно же, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут, но здесь, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения – так, чтобы председатель Си [Цзиньпин] смог, что называется, из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», – сказал Песков (цит. по «РИА Новости»)
24 февраля Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Документ, состоящий из 12 пунктов, был опубликован на сайте МИДа страны. Среди пунктов: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия и др.
Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта на прошлой неделе. Тогда пресс-служба Кремля сообщила, что в рамках переговоров будут затронуты вопросы дальнейшего развития отношений «всеобъемлющего» партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Лидеры двух государств в рамках этой встречи также обсудят углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене. Вместе с тем, как отметили в Кремле, состоится подписание ряда важных двусторонних документов.