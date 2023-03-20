Песков сообщил о планах Путина обсудить с Си Цзиньпином Украину

«Так или иначе, темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня. Поэтому, конечно же, можно смело предположить, что так или иначе затрагиваться будут, но здесь, конечно же, со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения – так, чтобы председатель Си [Цзиньпин] смог, что называется, из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента», – сказал Песков (цит. по «РИА Новости»)