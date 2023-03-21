Газета
Политика

МИД вызвал поверенного в делах Канады после заявлений Оттавы о «смене режима» в РФ

Ведомости

МИД России вызвал временного поверенного в делах Канады в России. Причиной послужило заявление канадского министра иностранных дел Мелони Жоли о том, что Оттава будет добиваться «смены режима» в России всеми экономическими, политическими и дипломатическими средствами, сообщается на сайте МИД РФ.

«Внимание канадского дипломата привлечено к тому, что подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства - участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., а также общепризнанными принципами и нормами международного права», – говорится в сообщении.

В МИД также рассказали временному поверенному, что Москва оставляет за собой право принять контрмеры в зависимости от дальнейших шагов правительства Канады по реализации взятого «курса на конфронтацию с Россией». Заявление Джоли о «смене режима» будет иметь самые серьезные последствия для двусторонних отношений, заключили там.

Ранее в январе этого года российского посла в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады из-за «антисемитских» высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщила Жоли. Сам Степанов позже сообщил, что его вызов в МИД Канады был связан с трагедией в Днепропетровске.

В начале февраля власти Канады решили расширить санкции против России, связанные с СВО на территории Украины. Новые ограничения затронули 38 физических и 16 юридических лиц. Персональные санкции были расширены на ряд российских журналистов, деятелей культуры и политиков, они затронули, в частности, журналистов Сергея Брилева, депутата Александра Хинштейна, корреспондента «Коммерсанта» и главреда «Русского пионера» Андрея Колесникова, артистов Олега Газманова, Полину Гагарину, Диму Билана и др. Все они, как считают власти Канады, причастны к «распространению дезинформации», связанной с событиями на Украине. Среди юридических лиц под санкции попали медиагруппа «Россия сегодня» и входящее в нее агентство «РИА Новости», порталы SouthFront, «Инфорос» и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных