МИД вызвал поверенного в делах Канады после заявлений Оттавы о «смене режима» в РФ

В начале февраля власти Канады решили расширить санкции против России, связанные с СВО на территории Украины. Новые ограничения затронули 38 физических и 16 юридических лиц. Персональные санкции были расширены на ряд российских журналистов, деятелей культуры и политиков, они затронули, в частности, журналистов Сергея Брилева, депутата Александра Хинштейна, корреспондента «Коммерсанта» и главреда «Русского пионера» Андрея Колесникова, артистов Олега Газманова, Полину Гагарину, Диму Билана и др. Все они, как считают власти Канады, причастны к «распространению дезинформации», связанной с событиями на Украине. Среди юридических лиц под санкции попали медиагруппа «Россия сегодня» и входящее в нее агентство «РИА Новости», порталы SouthFront, «Инфорос» и др.