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Патрушев заявил о нацеленной на разрушение России кампании Запада

Ведомости

Западные страны во главе с США развернули масштабную информационную кампанию по дискредитация России, целью которой является разрушение ее государственности. Об этом заявил  секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске, передает ТАСС.

«Коллективным Западом во главе с США развернута масштабная информационная кампания по дискредитации нашей страны, напрямую призывающая к ликвидации российской государственности», – сказал он.

По словам Патрушева, российское общество подвергается усиливавшемуся внешнему информационному и идеологическому воздействию, направленному на раскол общества, разрушение базовых российских духовно-нравственных ценностей и переформатирование исторической памяти.

Эти усилия поддерживает, утверждает он, отдельные экстремистские «псевдополитические структуры», а также иностранные неправительственные некоммерческие организации и медиаструктуры.  Для этого также наращивается сеть подконтрольных Западу журналистов и блогеров, а организаторы протестных акций пытаются дестабилизировать обстановку в российских регионах.

Первой под удар такого воздействия попадает российская молодежь, а интернет становится «все более мощным инструментом манипуляций сознанием и поведения», считает Патрушев. Для борьбы с этим в обществе необходимо сформировать непринятие различных форм девиантного поведения, а также вовлекать молодых людей в созидательную и творческую деятельность. 

Президент РФ Владимир Путин по итогам декабрьского очного заседания большого Госсовета, посвященного молодежной политике, поручил разработать Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 г. Кабмину также поручено подготовить предложения по госпрограмме, направленной на создание условий для эффективной самореализации молодежи.

Необходимость введения этого курса Путин объяснял тем, что молодежь после начала СВО «попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении». «Ведомости» писали 3 ноября о том, что курс разрабатывается под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных