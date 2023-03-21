Патрушев заявил о нацеленной на разрушение России кампании Запада

Первой под удар такого воздействия попадает российская молодежь, а интернет становится «все более мощным инструментом манипуляций сознанием и поведения», считает Патрушев. Для борьбы с этим в обществе необходимо сформировать непринятие различных форм девиантного поведения, а также вовлекать молодых людей в созидательную и творческую деятельность.