Патрушев заявил о нацеленной на разрушение России кампании Запада
Западные страны во главе с США развернули масштабную информационную кампанию по дискредитация России, целью которой является разрушение ее государственности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске, передает ТАСС.
«Коллективным Западом во главе с США развернута масштабная информационная кампания по дискредитации нашей страны, напрямую призывающая к ликвидации российской государственности», – сказал он.
По словам Патрушева, российское общество подвергается усиливавшемуся внешнему информационному и идеологическому воздействию, направленному на раскол общества, разрушение базовых российских духовно-нравственных ценностей и переформатирование исторической памяти.
Эти усилия поддерживает, утверждает он, отдельные экстремистские «псевдополитические структуры», а также иностранные неправительственные некоммерческие организации и медиаструктуры. Для этого также наращивается сеть подконтрольных Западу журналистов и блогеров, а организаторы протестных акций пытаются дестабилизировать обстановку в российских регионах.
Первой под удар такого воздействия попадает российская молодежь, а интернет становится «все более мощным инструментом манипуляций сознанием и поведения», считает Патрушев. Для борьбы с этим в обществе необходимо сформировать непринятие различных форм девиантного поведения, а также вовлекать молодых людей в созидательную и творческую деятельность.
Президент РФ Владимир Путин по итогам декабрьского очного заседания большого Госсовета, посвященного молодежной политике, поручил разработать Стратегию реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 г. Кабмину также поручено подготовить предложения по госпрограмме, направленной на создание условий для эффективной самореализации молодежи.
Необходимость введения этого курса Путин объяснял тем, что молодежь после начала СВО «попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении». «Ведомости» писали 3 ноября о том, что курс разрабатывается под кураторством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.