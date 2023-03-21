Ушаков рассказал об отношении Москвы к мирному плану Китая по Украине

В тот же день между Путиным и председателем КНР состоялись неформальные переговоры, после которых российский президент заявил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. По его словам, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем».