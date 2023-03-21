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Политика

Ушаков рассказал об отношении Москвы к мирному плану Китая по Украине

Ведомости

Мирный план урегулирования конфликта на Украине, который был представлен Китаем, вызывает у Москвы уважение, а на Западе – раздражение. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«У Запада (китайский мирный план по Украине. – Прим. "Ведомостей") вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ушаков добавил, что предложение китайской стороны обсуждались на неформальных переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, эта «беседа была полезна для обеих сторон».

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20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений».

В тот же день между Путиным и председателем КНР состоялись неформальные переговоры, после которых российский президент заявил, что внимательно изучил план Китая с предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине, и подчеркнул, что Россия всегда открыта к переговорному процессу. По его словам, китайское руководство «занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем».

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24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало позицию по мирному урегулированию украинского конфликта из 12 пунктов. В их числе было начало диалога между Россией и Украиной, прекращение огня и уважение суверенитета стран согласно Уставу ООН.

После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов изучить предложенный Китаем документ, но будет при этом учитывать дружественные отношения между Россией и КНР. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал мирный план китайских властей «документом о позиции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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