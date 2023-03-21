В Кремле начались переговоры между делегациями России и Китая

«Это соответствует исторической логике, потому что мы являемся друг для друга крупнейшими соседними державами. И мы также являемся всесторонними стратегическими партнёрами», – сказал лидер Китая. Он сказал, что пригласил Путина посетить Китай с визитом, в частности, для участия в третьем форуме «Один пояс – один путь». После этого он пригласил и Мишустина посетить с визитом Китай, чтобы он смог установить «тесные связи с новым премьером Госсовета Ли Цяном».