В Кремле начались переговоры между делегациями России и Китая

В Кремле начались переговоры между делегациями России и КитаяВо вторник пройдет основная часть государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию
В Кремле начались переговоры российских и китайских делегаций. До этого в 15.00 в Георгиевском зале Кремля прошло представление делегаций. С российской стороны при переговорах в узком составе участвуют первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и исполняющий обязанности замдиректора первого департамента Азии МИД Виталий Фадеев.
К переговорам в расширенном составе к российской делегации присоединятся шесть вице-премьеров, в том числе Александр Новак и Денис Мантуров, а также помощник президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, министр финансов Антон Силуанов, главы «Росатома» Дмитрий Лихачев.
После переговоров состоится подписание документов. Два основных из них – это совместное заявление РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, и совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г. По итогам переговоров могут быть подписаны еще около десяти других документов.
Ожидается, что примерно в 18:00 лидеры России и Китая сделают заявления для прессы. Затем в Грановитой палате пройдет государственный обед с участием делегаций и приглашенных деятелей, которые имеют то или иное отношение к развитию двусторонних связей.
В первой половине дня Си Цзиньпин встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Премьер поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР и поблагодарил за внимание, которое он уделяет «развитию дружбы и партнерства России с Китаем». Мишустин сказал, что правительства России и Китая должны обеспечить скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне. Координация работы ведется на уровне пяти межправительственных комиссий и более 80 подкомиссий и рабочих групп.
Мишустин напомнил, что товарооборот в 2022 г. между странами увеличился почти на треть и составил почти 190 млрд долларов. А в 2023 г., уверен он, товарооборот ставит уже 200 млрд. Си Цзиньпин в разговоре с Мишустиным пояснил, почему выбрал Россию первой страной для посещения после своего переизбрания.
«Это соответствует исторической логике, потому что мы являемся друг для друга крупнейшими соседними державами. И мы также являемся всесторонними стратегическими партнёрами», – сказал лидер Китая. Он сказал, что пригласил Путина посетить Китай с визитом, в частности, для участия в третьем форуме «Один пояс – один путь». После этого он пригласил и Мишустина посетить с визитом Китай, чтобы он смог установить «тесные связи с новым премьером Госсовета Ли Цяном».
Трехдневный государственный визит Си Цзиньпина в Россию начался 20 марта. Это первый его зарубежный визит после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день Си Цзиньпин провел почти пятичасовой разговор с Владимиром Путиным тет-а-тет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что «состоялся очень обстоятельный обмен мнениями». В том числе они обсудили и китайский мирный план по Украине, сказал Песков, отказавшись давать какие-то оценки и предложив дождаться заявления лидеров двух стран для прессы.