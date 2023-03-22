Херш заявил о подготовке ЦРУ и разведкой ФРГ версий подрыва «Северных потоков»
ЦРУ и разведку Германии попросили подготовить альтернативную версию диверсий на «Северных потоках» для СМИ, завил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.
«Источник, близкий к дипломатической разведке, сообщил, что <...> определенные подразделения Центрального разведывательного управления (ЦРУ) попросили подготовить в сотрудничестве с немецкой разведкой <...> альтернативную версию подрыва "Северного потока – 2" ", – написал Херш на своем сайте.
По его информации, в ходе недавнего визита (в начале марта) канцлера Германии Олафа Шольца в США с американским президентом Джо Байденом обсуждалась тема, касаемая «Северных потоков».
Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. Причем Швеция отказалась передать России итоги расследования.
8 февраля Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что новые данные разведки США свидетельствуют, что подрыв «Северных потоков» совершила проукраинская группировка. По словам источников газеты, диверсию могли осуществить граждане Украины или России. Официальные лица США уточнили, что, по их данным, в инциденте не были замешаны граждане Великобритании и США.
На этот счет президент России Владимир Путин назвал чушью сообщения западной прессы о причастности некой украинской группировки к подрыву «Северных потоков». По его словам, теоретически в остановке работы газопроводов заинтересованы США, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ на европейский рынок, даже «если он намного, на 25-30%, дороже, чем российский».