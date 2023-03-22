Парламент Швеции одобрил вступление страны в НАТО

21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, вызвав возмущение турецких властей. Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО. После этого в Финляндии допускали, что могут вступить в блок без Швеции, но позже подчеркнули, что позиция Хельсинки по вступлению вместе с соседом не изменилась.