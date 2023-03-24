СБУ сообщила об аресте имущества жены Медведчука на сумму $12 млн

23 февраля СБУ арестовала активы Марченко на общую сумму около $152,4 млн. В частности, под арест попали пакет по 14% акций двух облэнерго и более 4% еще в одном, которыми она владеет через пять офшорных компаний. Помимо этого, под арест попали два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму, а также 10 автомобилей супруги Медведчука. Вместе с тем были арестованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях, которые, по утверждению СБУ, она использовала «для подрывной деятельности против Украины».