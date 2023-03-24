СБУ сообщила об аресте имущества жены Медведчука на сумму $12 млн
Суд арестовал имущество жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 440 млн гривен (около $12 млн), сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).
Как уточняет СБУ, суд наложил арест на 6,8% акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» им. А. М. Кузьмина в Запорожье, на котором производится более тысячи видов стали. Марченко владеет акциями через три офшорные компании, говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что арест активов «обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц» и позже позволит передать их в пользу Украины. Уточняется, что активы были арестованы в рамках дела о финансировании действий в целях изменения конституционного строя или границ страны.
В начале февраля СБУ обвинила Марченко в «финансировании» Росгвардии и МВД России. Как утверждала СБУ, Марченко является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые «переводили миллионные суммы» на счета Росгвардии и МВД РФ за «охрану недвижимости Медведчука» на территории полуострова.
23 февраля СБУ арестовала активы Марченко на общую сумму около $152,4 млн. В частности, под арест попали пакет по 14% акций двух облэнерго и более 4% еще в одном, которыми она владеет через пять офшорных компаний. Помимо этого, под арест попали два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму, а также 10 автомобилей супруги Медведчука. Вместе с тем были арестованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях, которые, по утверждению СБУ, она использовала «для подрывной деятельности против Украины».
Оксана Марченко — жена украинского политика Виктора Медведчука. С 2018 г. он возглавлял политсовет украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, деятельность приостановлена в марте 2022 г. властями страны из-за «связей» с Россией). В апреле 2022 г. СБУ сообщила о задержании Медведчука, а уже 22 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Медвечук и еще 55 человек были освобождены в результате обмена с украинской стороной.