Дания сообщила о согласии Nord Stream 2 участвовать в извлечении объекта у газопровода

Приглашении от Датского энергетического агентства поступило ранее. Уточнялось, что речь идет об объекте 40 см в длину и 10 см в диаметре – агентство не исключает, что это может быть морской дымовой буй. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивной новостью приглашение Дании в адрес Nord Stream 2 AG. Но нужно посмотреть, «что за этим дальше будет стоять», отмечал пресс-секретарь. Он назвал критически важным определить, что это за «объект». Как заявил Песков, это расследование должно быть «прозрачным, транспарентным, инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон».