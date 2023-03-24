Дания сообщила о согласии Nord Stream 2 участвовать в извлечении объекта у газопровода
Компания – оператор Nord Stream 2 AG приняла приглашение Датского энергетического агентства (Energistyrelsen) принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с «Северным потоком – 2». Об этом сообщило агентство в Twitter.
«Компания Nord Stream 2 AG сегодня сообщила Датскому энергетическому агентству, что принимает приглашение участвовать в операции по извлечению замеченного объекта вблизи газопровода «Северный поток – 2», – говорится в сообщении в соцсети.
Приглашении от Датского энергетического агентства поступило ранее. Уточнялось, что речь идет об объекте 40 см в длину и 10 см в диаметре – агентство не исключает, что это может быть морской дымовой буй. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивной новостью приглашение Дании в адрес Nord Stream 2 AG. Но нужно посмотреть, «что за этим дальше будет стоять», отмечал пресс-секретарь. Он назвал критически важным определить, что это за «объект». Как заявил Песков, это расследование должно быть «прозрачным, транспарентным, инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон».
Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. Причем Швеция отказалась передать России итоги расследования.
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».