Патрушев рассказал о способном уничтожить США оружии

22 марта замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что вероятность ядерного конфликта сегодня стала наивысшей за последние десятилетия. Россия, по словам Рябкова, остается приверженной идее о том, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы.