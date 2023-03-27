Патрушев рассказал о способном уничтожить США оружии
Россия обладает уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию. Об этом в интервью «Российской газете» заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
По мнению Патрушева, «забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией».
«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», – заявил Патрушев.
Секретарь Совбеза в интервью также прокомментировал полеты стратегических бомбардировщиков США у границ России с нанесением условных ракетных ударов по целям в РФ.
«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная», – отметил Патрушев.
Ранее некоторые российские СМИ, в частности РБК и «Фонтанка.ру», со ссылкой на данные FlightRadar24 писали, что американский стратегический бомбардировщик B-52Н Stratofortress с позывным NOBLE61 совершил маневр над Балтийским морем в 200 км от Санкт-Петербурга.
22 марта замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что вероятность ядерного конфликта сегодня стала наивысшей за последние десятилетия. Россия, по словам Рябкова, остается приверженной идее о том, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы.
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