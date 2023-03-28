Лукашенко 31 марта обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту

«Впереди нас ожидает еще одно знаковое, фундаментальное мероприятие – это ежегодное послание президента белорусскому народу и парламенту. Оно состоится буквально на этой неделе – 31 марта, в эту пятницу, – сказал Сергеенко. – Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что это мероприятие знаковое, фундаментальное, где президент в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития нашей страны в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки. Но это же в первую очередь и ответ на те вопросы, которые волнуют наших граждан. Это анализ той обстановки, которая складывается здесь и сейчас, а также на перспективу».