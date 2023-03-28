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Лукашенко 31 марта обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту

Ведомости

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Об этом сообщил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко, чьи слова передает «БелТА».

«Впереди нас ожидает еще одно знаковое, фундаментальное мероприятие – это ежегодное послание президента белорусскому народу и парламенту. Оно состоится буквально на этой неделе – 31 марта, в эту пятницу, – сказал Сергеенко. – Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что это мероприятие знаковое, фундаментальное, где президент в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития нашей страны в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки. Но это же в первую очередь и ответ на те вопросы, которые волнуют наших граждан. Это анализ той обстановки, которая складывается здесь и сейчас, а также на перспективу».

При этом Сергеенко уточнил, что Лукашенко все еще продолжает работу над посланием, поскольку «ситуация динамично меняется, практически ежедневно, и данный документ требует актуализации».

Запланированное мероприятие пройдет в торжественной обстановке во Дворце Республики в Минске. Сергеенко рассказал, что участниками станут депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, главы министерств, государственных комитетов, местных органов власти, представители трудовых коллективов, промышленных предприятий и др. По словам главы президентской администрации, в этом мероприятии участие примут свыше 2500 человек.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего госсовета Союзного государства вопросы, связанные с безопасностью. Накануне, 27 марта, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко назначено «пока» на 6 апреля. Песков сегодня отметил, что заседание ВГС планируется в апреле.

О том, что Путин встретится с Лукашенко 6 апреля в Москве, 17 марта сообщили «Ведомости». В этот день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, рассказали два источника, близких к администрации президента и дипломатическим кругам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных