Лукашенко 31 марта обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту
31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Об этом сообщил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко, чьи слова передает «БелТА».
«Впереди нас ожидает еще одно знаковое, фундаментальное мероприятие – это ежегодное послание президента белорусскому народу и парламенту. Оно состоится буквально на этой неделе – 31 марта, в эту пятницу, – сказал Сергеенко. – Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что это мероприятие знаковое, фундаментальное, где президент в своем выступлении определяет ближайшую стратегию развития нашей страны в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки. Но это же в первую очередь и ответ на те вопросы, которые волнуют наших граждан. Это анализ той обстановки, которая складывается здесь и сейчас, а также на перспективу».
При этом Сергеенко уточнил, что Лукашенко все еще продолжает работу над посланием, поскольку «ситуация динамично меняется, практически ежедневно, и данный документ требует актуализации».
Запланированное мероприятие пройдет в торжественной обстановке во Дворце Республики в Минске. Сергеенко рассказал, что участниками станут депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, главы министерств, государственных комитетов, местных органов власти, представители трудовых коллективов, промышленных предприятий и др. По словам главы президентской администрации, в этом мероприятии участие примут свыше 2500 человек.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего госсовета Союзного государства вопросы, связанные с безопасностью. Накануне, 27 марта, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко назначено «пока» на 6 апреля. Песков сегодня отметил, что заседание ВГС планируется в апреле.
О том, что Путин встретится с Лукашенко 6 апреля в Москве, 17 марта сообщили «Ведомости». В этот день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, рассказали два источника, близких к администрации президента и дипломатическим кругам.