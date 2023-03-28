В Кремле сожалеют из-за решения Совбеза ООН по резолюции о «Северных потоках»
В Кремле сожалеют, что Совет безопасности ООН на голосовании отклонил предложение России по созданию комиссии для расследования терактов на «Северных потоках». При этом Россия продолжит прилагать усилия, чтобы «не замотать эту тему». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы сожалеем в связи с тем, что наша инициатива не прошла. Но безусловно российская сторона продолжит усилия по тому, чтобы не дать замотать эту тему», – сказал он.
Песков подчеркнул, что в объективном расследовании произошедшего должны принимать участие все заинтересованные стороны, которые смогут «пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта». «Мы считаем это чрезвычайно важным», – подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что пока рано говорить о конкретных способах по достижению прогресса в этом вопросе. «Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы дальше продолжать настаивать и инициировать международное расследование», – добавил Песков.
Голосование по российскому проекту резолюции о создании международной комиссии для расследования подрыва «Северных потоков» состоялось 27 марта, документ не набрал необходимого количества голосов. «За» проголосовали только три страны – Россия, Китай и Бразилия. Остальные – воздержались. Для принятия резолюция должна набрать 9 из 15 голосов, причем ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».