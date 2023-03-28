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Лавров заявил о готовности Киева вмешаться в ситуацию в Приднестровье

Ведомости

Руководство Украины «всячески» демонстрирует свою готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Свою крайне негативную, подрывную роль играет и украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате "5+2" однозначно заняло сторону Кишинева, всячески поддерживает его воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы», – сказал он.

Министр добавил, что Россия несет ответственность за безопасность в Приднестровье «в полном соответствии с мандатом», который есть у российских военнослужащих. «Мы этим мандатом будем руководствоваться», – подчеркнул политик.

Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 г., они были введены для прекращения вооруженного конфликта Кишинева и Тирасполя.

3 марта секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что если президент Молдавии Майя Санду попросит Киев оказать республике военную поддержку в ситуации с Приднестровьем, то Украина рассмотрит такой вопрос. Данилов тогда также заявил, что у России есть план якобы по организации «дискредитации и мятежа» на территории Молдавии. Если это произойдет, то у Украины появится «дополнительная точка напряжения», добавил он.

1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится к провокации вблизи Приднестровья, целью которой является обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Она также выразила обеспокоенность, что возможная провокация готовится вблизи Приднестровья, «вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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