Лавров заявил о готовности Киева вмешаться в ситуацию в Приднестровье
Руководство Украины «всячески» демонстрирует свою готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с применением силы. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Свою крайне негативную, подрывную роль играет и украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате "5+2" однозначно заняло сторону Кишинева, всячески поддерживает его воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы», – сказал он.
Министр добавил, что Россия несет ответственность за безопасность в Приднестровье «в полном соответствии с мандатом», который есть у российских военнослужащих. «Мы этим мандатом будем руководствоваться», – подчеркнул политик.
Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 г., они были введены для прекращения вооруженного конфликта Кишинева и Тирасполя.
3 марта секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что если президент Молдавии Майя Санду попросит Киев оказать республике военную поддержку в ситуации с Приднестровьем, то Украина рассмотрит такой вопрос. Данилов тогда также заявил, что у России есть план якобы по организации «дискредитации и мятежа» на территории Молдавии. Если это произойдет, то у Украины появится «дополнительная точка напряжения», добавил он.
1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится к провокации вблизи Приднестровья, целью которой является обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Она также выразила обеспокоенность, что возможная провокация готовится вблизи Приднестровья, «вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность».