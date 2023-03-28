Лавров заявил о готовности Киева вмешаться в ситуацию в Приднестровье

3 марта секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что если президент Молдавии Майя Санду попросит Киев оказать республике военную поддержку в ситуации с Приднестровьем, то Украина рассмотрит такой вопрос. Данилов тогда также заявил, что у России есть план якобы по организации «дискредитации и мятежа» на территории Молдавии. Если это произойдет, то у Украины появится «дополнительная точка напряжения», добавил он.