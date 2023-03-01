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В МИДе заявили о возможной провокации Киева у Приднестровья

Ведомости

Киев готовится к провокации вблизи Приднестровья, целью которой является обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Вооруженные силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — напомнила она.

Захарова выразила обеспокоенность, что возможная провокация готовится вблизи Приднестровья, «вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность». 

Российское ведомство также обратило внимание на сообщения в сети о доставке в порты Черноморска и Одессы контейнеров с радиоактивными материалами. Захарова отметила, что эти порты участвуют в зерновой сделке. «Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» — заявила она.

В МИДе призвали международные организации обратить внимание на появившуюся информацию и предостерегли Киев и «его западных спонсоров» от необдуманных действий.

19 февраля Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит инсценировку локального радиоактивного заражения местности для того, чтобы обвинить российскую армию в якобы ударах по радиационно опасным объектам. По данным ведомства, из Европы на Украину в обход таможни доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами.

Кроме того, 23 февраля Минобороны РФ сообщило, что Киев также планирует вооруженную провокацию против Приднестровья. В российском МИДе предостерегли США и страны НАТО «от очередных авантюрных шагов» и пообещали адекватно ответить на возможную провокацию. В Кремле также выразили обеспокоенность из-за ситуации в Приднестровье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных