В МИДе заявили о возможной провокации Киева у Приднестровья
Киев готовится к провокации вблизи Приднестровья, целью которой является обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Вооруженные силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности», — напомнила она.
Захарова выразила обеспокоенность, что возможная провокация готовится вблизи Приднестровья, «вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность».
Российское ведомство также обратило внимание на сообщения в сети о доставке в порты Черноморска и Одессы контейнеров с радиоактивными материалами. Захарова отметила, что эти порты участвуют в зерновой сделке. «Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» — заявила она.
В МИДе призвали международные организации обратить внимание на появившуюся информацию и предостерегли Киев и «его западных спонсоров» от необдуманных действий.
19 февраля Минобороны РФ сообщило, что Украина готовит инсценировку локального радиоактивного заражения местности для того, чтобы обвинить российскую армию в якобы ударах по радиационно опасным объектам. По данным ведомства, из Европы на Украину в обход таможни доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами.
Кроме того, 23 февраля Минобороны РФ сообщило, что Киев также планирует вооруженную провокацию против Приднестровья. В российском МИДе предостерегли США и страны НАТО «от очередных авантюрных шагов» и пообещали адекватно ответить на возможную провокацию. В Кремле также выразили обеспокоенность из-за ситуации в Приднестровье.