В МИДе заявили о возможной провокации Киева у Приднестровья

Российское ведомство также обратило внимание на сообщения в сети о доставке в порты Черноморска и Одессы контейнеров с радиоактивными материалами. Захарова отметила, что эти порты участвуют в зерновой сделке. «Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» — заявила она.