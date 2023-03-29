Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином
Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.
В конце февраля после публикации китайского плана по урегулированию конфликта на Украине Зеленский заявил, что хотел бы обсудить с китайским коллегой боевые действия на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. В МИД КНР на это ответили, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, «включая Украину».
23 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил планы провести беседу. Он уточнил, что организация осложнилась из-за позиции Китая по украинскому вопросу.
На следующий день, 24 марта, в китайском МИДе сказали, что Пекин пока не может предоставить какой-либо информации о возможном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина, вновь подчеркнув, что Китай поддерживает контакт со всеми заинтересованными странами.