Газета
Политика

Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом он сообщил в интервью агентству Associated Press.

В конце февраля после публикации китайского плана по урегулированию конфликта на Украине Зеленский заявил, что хотел бы обсудить с китайским коллегой боевые действия на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. В МИД КНР на это ответили, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, «включая Украину».

Ранее по теме: В Кремле назвали неожиданно затянувшимися переговоры Путина и Си Цзиньпина

23 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил планы провести беседу. Он уточнил, что организация осложнилась из-за позиции Китая по украинскому вопросу.

На следующий день, 24 марта, в китайском МИДе сказали, что Пекин пока не может предоставить какой-либо информации о возможном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина, вновь подчеркнув, что Китай поддерживает контакт со всеми заинтересованными странами.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных