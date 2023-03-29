Зеленский заявил о готовности встретиться с Си Цзиньпином

В конце февраля после публикации китайского плана по урегулированию конфликта на Украине Зеленский заявил, что хотел бы обсудить с китайским коллегой боевые действия на Украине и экономическое сотрудничество двух стран. В МИД КНР на это ответили, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта, «включая Украину».