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В Кремле назвали неожиданно затянувшимися переговоры Путина и Си Цзиньпина

Ведомости

Первый день визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву оказался неожиданно долгим, но это говорит о доверительном духе и содержательности общения китайского лидера и президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Нет, не планировалось, безусловно, это неожиданно затянувшиеся мероприятие. Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения», — сказал Песков.

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Си Цзиньпин прилетел в Россию с трехдневным визитом 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. В открытой части лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире. 

На 21 марта был намечен основной день государственного визита председателя КНР. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, а затем продолжили встречу с участием делегаций России и Китая. По словам Путина, переговоры прошли успешно и конструктивно. В общей сложности лидеры общались более 10 часов. Утром 22 марта Си Цзиньпин покинул Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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