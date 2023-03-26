В Кремле назвали неожиданно затянувшимися переговоры Путина и Си Цзиньпина
Первый день визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву оказался неожиданно долгим, но это говорит о доверительном духе и содержательности общения китайского лидера и президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, не планировалось, безусловно, это неожиданно затянувшиеся мероприятие. Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения», — сказал Песков.
Си Цзиньпин прилетел в Россию с трехдневным визитом 20 марта, тогда же у него состоялась неформальная встреча с Путиным. Она продолжалась 4,5 часа. В открытой части лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и в мире.
На 21 марта был намечен основной день государственного визита председателя КНР. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, а затем продолжили встречу с участием делегаций России и Китая. По словам Путина, переговоры прошли успешно и конструктивно. В общей сложности лидеры общались более 10 часов. Утром 22 марта Си Цзиньпин покинул Россию.