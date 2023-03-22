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Песков заявил о враждебной реакции Запада на визит Си Цзиньпина

Ведомости

Реакция западных стран практически по всем вопросам носит недружественный характер по отношению к России, российско-китайские переговоры не стали исключением. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается реакции стран коллективного Запада, собственно, практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный, глубоко враждебный характер — это ни для кого не секрет, не является исключением и освещение этого важного визита», — сказал он.

Песков подчеркнул, что важна не реакция западных стран, а результаты состоявшихся переговоров России и Китая. «Главное — это результаты самого государственного визита», — добавил он.

Накануне, 21 марта, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что рад, если Запад в бешенстве из-за переговоров России и Китая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также отмечал, что встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заставила западные страны нервничать. По его словам, для этого «есть повод», поскольку «две великие державы решают самые важные вопросы мировой политики и двусторонних отношений».

В Белом доме заявили, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин «не осудил» проведение спецоперации и не отказался от покупки российских энергоресурсов. Кроме того, Си Цзиньпин еще ни разу не говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, зато прилетел в Москву, добавили в Вашингтоне. В то же время визит председателя КНР в Россию не повлияет на отношения США и Китая, отметили в Белом доме.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. В тот же день у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили ситуацию на Украине и в мире.

Основная программа визита прошла 21 марта. Сначала лидеры двух стран провели переговоры в узком составе, а затем продолжили встречу с участием делегаций России и Китая. По словам Путина, переговоры прошли успешно и конструктивно. В общей сложности лидеры общались более 10 часов. Утром 22 марта Си Цзиньпин покинул Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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