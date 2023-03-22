Песков заявил о враждебной реакции Запада на визит Си Цзиньпина

В Белом доме заявили, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин «не осудил» проведение спецоперации и не отказался от покупки российских энергоресурсов. Кроме того, Си Цзиньпин еще ни разу не говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, зато прилетел в Москву, добавили в Вашингтоне. В то же время визит председателя КНР в Россию не повлияет на отношения США и Китая, отметили в Белом доме.