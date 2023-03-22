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Самолет с Си Цзиньпином вылетел из Москвы

Ведомости

Самолеты с председателем КНР Си Цзиньпином и с китайской делегацией вылетели из московского аэропорта «Внуково», пишут «РИА Новости».

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». В тот же день у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили ситуацию на Украине и в мире.

На следующий день, 21 марта, был основной день государственного визита, в который состоялись переговоры российской и китайской делегаций в узком и расширенном составе. До начала церемонии официальной встречи, которая состоялась в Большом Кремлевском дворце в 15:00, Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и в рамках этой встречи пригласил Путина и Мишустина посетить Китай в текущем году. Позже помощник президента Юрий Ушаков допустил визит российского лидера в Китай в этом году.

По итогам встречи лидеры государств подписали ряд совместных заявлений, которые касаются планов экономического сотрудничества и углубления партнерства. Помимо этого, Россия и Китай приняли совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость нарушения интересов любой страны в сфере безопасности.

Ранее по теме: Как встречали Си Цзиньпина в Кремле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных