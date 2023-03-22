Самолет с Си Цзиньпином вылетел из Москвы

На следующий день, 21 марта, был основной день государственного визита, в который состоялись переговоры российской и китайской делегаций в узком и расширенном составе. До начала церемонии официальной встречи, которая состоялась в Большом Кремлевском дворце в 15:00, Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и в рамках этой встречи пригласил Путина и Мишустина посетить Китай в текущем году. Позже помощник президента Юрий Ушаков допустил визит российского лидера в Китай в этом году.