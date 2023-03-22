Самолет с Си Цзиньпином вылетел из Москвы
Самолеты с председателем КНР Си Цзиньпином и с китайской делегацией вылетели из московского аэропорта «Внуково», пишут «РИА Новости».
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. После приземления в России он выразил уверенность, что его рабочая поездка окажется плодотворной и «придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений». В тот же день у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили ситуацию на Украине и в мире.
На следующий день, 21 марта, был основной день государственного визита, в который состоялись переговоры российской и китайской делегаций в узком и расширенном составе. До начала церемонии официальной встречи, которая состоялась в Большом Кремлевском дворце в 15:00, Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным и в рамках этой встречи пригласил Путина и Мишустина посетить Китай в текущем году. Позже помощник президента Юрий Ушаков допустил визит российского лидера в Китай в этом году.
По итогам встречи лидеры государств подписали ряд совместных заявлений, которые касаются планов экономического сотрудничества и углубления партнерства. Помимо этого, Россия и Китай приняли совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость нарушения интересов любой страны в сфере безопасности.